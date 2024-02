Tragedia sul lavoro: un morto a Castelnuovo di Napoli e due feriti a Calcinaia

Tragico incidente mortale a Casalnuovo di Napoli

Nella giornata di oggi, Mario Rossi, un operaio di 35 anni, ha perso la vita a Casalnuovo di Napoli in seguito a una caduta da tre metri di altezza durante lavori di ristrutturazione in via Amalfi. Il giovane è stato trovato senza vita al suo arrivo al pronto soccorso di Villa dei Fiori. Attualmente, le forze dell’ordine sul posto stanno investigando per comprendere esattamente come si sia verificato l’incidente.

Incidente grave a Calcinaia: due operai feriti

Nella provincia di Pisa, precisamente a Fornacette nel comune di Calcinaia, si è verificato un altro grave incidente sul lavoro. Due operai, di origine guineana e rispettivamente di 29 e 32 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo essere caduti da un’altezza di otto metri a causa del cedimento del tetto mentre installavano pannelli solari su un capannone. I due giovani hanno riportato gravi traumi al rachide e al torace e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso di Pisa in codice rosso.

Il personale dei vigili del fuoco ha fornito supporto al personale medico del 118 durante le operazioni di soccorso e immobilizzazione dei lavoratori feriti, oltre a garantire la sicurezza dell’area. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri di Calcinaia e i tecnici dell’Asl, sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

