Tragedia sulla SS131: incidente mortale in provincia di Oristano

La scena si è consumata nella notte lungo la strada statale 131, la principale arteria sarda, quando una Mercedes ha preso la direzione opposta, con esiti fatali. Marino Aru, 63 anni, di Sardara, ha perso la vita nello scontro frontale con una Bmw, guidata da Antonio Salis, 53 anni. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma purtroppo per Aru non c’è stato nulla da fare.

La tragedia dietro l’incidente fatale

I dettagli dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma sembra che una distrazione sia stata la causa alla base di uno dei peggiori incidenti avvenuti di recente in provincia di Oristano. La SS131 è conosciuta per la sua pericolosità, soprattutto di notte, quando la visibilità è ridotta e l’afflusso di veicoli è minore. Per Aru e Salis la serata si è trasformata in un incubo: mentre per uno i soccorsi sono stati inutili, per l’altro si prospetta un recupero, ma le ferite, fisiche e mentali, saranno profonde. Anche le famiglie delle vittime saranno segnate per sempre da questa tragedia.