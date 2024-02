Tragedia: Ubriaco uccide 15enne, madre in lacrime per il 'primo passo giusto' - avvisatore.it

La decisione del gup di Milano sulla morte di Valentino Colia

La madre di Valentino Colia, il quindicenne tragicamente ucciso in un incidente stradale a Garbagnate Milanese lo scorso luglio, ha espresso il suo dolore e la sua insoddisfazione dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari (gup) di Milano, Luca Milani, di rigettare l’istanza di patteggiamento a 4 anni, che era stata approvata anche dal pm Mauro Clerici. Emilia, la madre di Valentino, ha dichiarato in lacrime: “Quello di oggi è stato un primo passo verso la giustizia”.

L’imputato, Bogdan Pasca, che si trova in carcere dal mese di luglio, ha rilasciato poche dichiarazioni in aula, chiedendo scusa alla famiglia del quindicenne e a quella dell’amica che era con lui e che è rimasta ferita. Durante l’udienza, erano presenti i familiari delle vittime, insieme a compagni di scuola, amici e parenti, tutti indossando magliette con il volto di Valentino.

La madre di Valentino ha commentato l’incontro con l’imputato, affermando: “È stata una situazione difficile, non è stato facile. Sono una madre che soffre e che non ha più un figlio. Non posso perdonarlo, non c’è spazio per sconti di pena in un caso come questo e noi andiamo avanti”. Il padre di Valentino ha invece considerato la decisione del gup come “un passo verso la giustizia” e ha dichiarato: “Lui ha chiesto scusa, ma non è abbastanza. La giustizia deve seguire il suo corso e speriamo che sia fatta”.

La madre dell’amica di Valentino, che è rimasta gravemente ferita nell’incidente, ha commentato: “Non meritava solo 4 anni. Ora vedremo. Mia figlia sta migliorando, ma può andare a scuola solo per poche ore”. La famiglia dell’amica di Valentino è stata assistita in aula dall’avvocato Andrea Lobascio.

Questa decisione del gup di Milano rappresenta un momento importante nel processo di giustizia per la morte di Valentino Colia. Nonostante il dolore e la sofferenza delle famiglie coinvolte, si spera che la giustizia possa essere fatta e che si possa ottenere un risultato equo per tutte le parti coinvolte.

