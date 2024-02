Tragica esplosione domestica: due anziani perdono la vita a Torre del Greco

Fuga di gas ed esplosione a Torre del Greco: una coppia di anziani perde la vita

Nella notte scorsa, un tragico incidente ha sconvolto la tranquilla cittadina di Torre del Greco, alle pendici del Vesuvio. Una fuga di gas ha provocato un’esplosione in un appartamento, causando la morte di una coppia di anziani. La tragedia si è verificata poco prima della mezzanotte, nella via Pisani.

Secondo le prime informazioni, la fuga di gas proverrebbe dalla cucina e avrebbe causato l’esplosione, che ha portato al crollo di una parete della camera da letto. L’incendio si è rapidamente propagato all’interno dell’edificio. I soccorritori, intervenuti prontamente, hanno ritrovato i corpi senza vita di Rodolfo Iovine e Anna Pagano, marito e moglie, nel loro letto. Una terza persona, Rosa Pagano, sorella della vittima, è stata gravemente ferita e trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata nel centro Grandi ustioni.

A causa dell’incidente, le autorità hanno disposto lo sgombero di altre due famiglie che abitavano al piano terra della stessa palazzina. I vigili del fuoco di Torre del Greco e Ponticelli sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli abitanti.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause dell’incidente. Gli inquirenti effettueranno un sopralluogo per raccogliere tutte le prove necessarie. È fondamentale comprendere cosa abbia scatenato la fuga di gas e l’esplosione, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Torre del Greco, che si stringe attorno alle famiglie coinvolte. Le autorità locali stanno fornendo supporto e assistenza alle persone evacuate e alle famiglie colpite da questa terribile perdita. La città è in lutto per la morte di Rodolfo Iovine e Anna Pagano, una coppia di anziani che ha perso la vita in modo così tragico.

