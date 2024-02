Tragica lite tra fratelli: un morto e un ferito grave

Lite tra fratelli a Gioia Sannitica: un morto e un ferito grave

Una violenta lite tra fratelli ha avuto un tragico epilogo a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Un 24enne ha perso la vita, mentre un 22enne è stato gravemente ferito. Le indagini sono in corso per cercare di individuare il terzo giovane coinvolto nella vicenda.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, in una casa di via Caselle, nella località di Caselli. Secondo le prime informazioni, la lite tra i fratelli sarebbe sfociata in un’aggressione con un’arma da taglio, che ha causato la morte del 24enne e il ferimento grave del 22enne.

I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta stanno conducendo le indagini per fare luce su quanto accaduto. Al momento, si stanno concentrando sulla ricerca del terzo giovane coinvolto nella lite, un 19enne di Gioia Sannitica. L’uomo si sarebbe dato alla fuga a piedi e al momento risulta ancora armato.

Caccia al terzo giovane coinvolto nella lite

Le forze dell’ordine sono impegnate nella caccia al terzo giovane coinvolto nella lite tra fratelli a Gioia Sannitica. Si tratta di un 19enne di Gioia Sannitica, che si sarebbe dato alla fuga a piedi e potrebbe essere ancora armato.

I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta stanno cercando di rintracciare il giovane nelle campagne del casertano, dove si ritiene si sia nascosto dopo l’aggressione. Le ricerche sono ancora in corso e si spera di individuare il fuggitivo al più presto.

Ferito grave ricoverato all’ospedale di Piedimonte Matese

Il 22enne coinvolto nella lite tra fratelli a Gioia Sannitica è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese. I medici hanno dovuto intervenire chirurgicamente per cercare di salvargli la vita.

Al momento, le sue condizioni sono ancora critiche e si trova sotto stretta osservazione medica. Gli inquirenti sperano che il giovane possa fornire importanti dettagli sull’accaduto, una volta che sarà in grado di parlare.

Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta proseguono per fare luce su questa tragica vicenda e individuare il terzo giovane coinvolto nella lite. Si spera che la cattura del fuggitivo possa avvenire al più presto, per portare giustizia e risposte alle famiglie coinvolte.

