“Tragica morte di Carlotta Dessì, 35 anni, sconvolge Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso”

Addio a Carlotta Dessì, la giovane giornalista Mediaset

Carlotta Dessì, giovane e talentuosa giornalista Mediaset, è scomparsa all’età di 35 anni il 6 febbraio. La sua morte è stata causata da una grave malattia di cui aveva scoperto l’esistenza lo scorso agosto. Nonostante le cure aggressive a cui si era sottoposta, purtroppo non è riuscita a sopravvivere. Barbara d’Urso, che aveva lavorato con Carlotta quando era al timone di Pomeriggio Cinque, è distrutta dal dolore.

L’ultimo scambio di messaggi tra Barbara d’Urso e Carlotta Dessì

Barbara d’Urso ha condiviso il suo dolore per la perdita di Carlotta Dessì, scrivendo: “Piccola Carlottina, per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio 5. Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte. E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta. Sono molto triste, ti voglio tanto bene”. L’ultimo post di Carlotta su Instagram risale a circa tre settimane fa, in cui ha scritto un messaggio criptico che lasciava presagire il suo dolore e la sua paura.

Il ricordo di Carlotta Dessì a Mattino Cinque

In queste ore, molti stanno dando l’ultimo saluto a Carlotta Dessì sui social media. Anche Mattino Cinque ha voluto commemorarla durante la diretta del 7 febbraio, mostrando una clip in suo onore. Elena Guarnieri, mezzobusto del Tg5 che ha conosciuto Carlotta, ha commentato: “Assurdo. Carlotta ti sei fatta benvolere da tutti coloro con cui hai lavorato. Una carezza a te e un abbraccio potente alla tua famiglia”. Anche la direzione del Gruppo Mediaset e la redazione di Tgcom24 hanno espresso il loro cordoglio e si sono uniti ai familiari di Carlotta in questo momento di profondo dolore.

L’ultima apparizione di Carlotta Dessì a Fuori dal Coro

L’ultima apparizione televisiva di Carlotta è avvenuta circa un mese fa a Fuori dal Coro, il talk show di Rete Quattro con cui aveva collaborato in passato. Nonostante le sue precarie condizioni di salute, Carlotta si è presentata in studio con coraggio, sottolineando di non essere sola grazie al sostegno della sua famiglia e del suo compagno. In quel momento, nutriva ancora la speranza di poter sconfiggere la malattia. Mario Giordano, conduttore del programma, le ha mostrato vicinanza e le ha dato coraggio per la dura battaglia che stava affrontando.

