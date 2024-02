Tragica morte di un escursionista nel Lecchese: precipita per 150 metri

Tragedia sul Monte Due Mani: Escursionista Perde la Vita

Un tragico incidente ha sconvolto la tranquilla salita sul monte Due Mani questa mattina, portando alla perdita di un giovane escursionista di soli 26 anni. Il tragico evento ha avuto luogo nella suggestiva cornice della Valsassina, sopra il Comune di Ballabio (Lecco), mentre il giovane si trovava in compagnia di un amico di 27 anni.

Caduta Mortale: Tentativo di Soccorso Inutile

Mentre si avvicinavano alla vetta della montagna, l’escursionista ha improvvisamente perso l’equilibrio e è caduto per ben 150 metri, senza che il suo compagno potesse fare nulla per evitarlo. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’elicottero del 118 da Como e del personale del soccorso alpino, purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare.

Comunità in lutto per la Tragica Perdita

La notizia della morte dell’escursionista ha gettato nello sconforto la comunità locale e i familiari del giovane milanese. Il dolore per la perdita di una vita così giovane e piena di speranze si è diffuso rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che conoscevano e amavano il ragazzo. Le indagini sulle cause dell’incidente sono in corso, mentre l’intera zona si stringe attorno alla famiglia dell’escursionista per offrire il proprio sostegno in questo momento di profonda tristezza.

