Tragica morte per esalazioni: uomo accende braciere per scaldarsi e perde la vita - avvisatore.it

Trovato morto un uomo di 62 anni in un’azienda a Macchiareddu

Un tragico evento si è verificato questa mattina a Macchiareddu, nel comune di Sarroch (Cagliari), dove un uomo di 62 anni è stato trovato privo di vita. La scoperta è stata fatta da un familiare che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i medici del 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica della tragedia

Dopo la scoperta del corpo senza vita, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Assemini e della Compagnia di Cagliari per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo sia deceduto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno cercando di determinare come sia avvenuta l’intossicazione e se ci siano eventuali responsabilità da parte dell’azienda in cui l’uomo lavorava.

Una tragica morte durante il sonno

La vittima, il cui nome non è stato reso pubblico, stava dormendo all’interno dell’azienda in cui lavorava. Per riscaldarsi, aveva acceso un braciere, ma purtroppo si è addormentato senza rendersi conto del pericolo che stava correndo. Le esalazioni di monossido di carbonio, un gas inodore e insapore, hanno causato l’intossicazione fatale. Questo tragico incidente sottolinea l’importanza di adottare le precauzioni necessarie quando si utilizzano apparecchiature di riscaldamento all’interno di ambienti chiusi.

La morte di questo uomo è un duro colpo per la comunità locale e per i suoi cari. Le indagini in corso cercheranno di fare luce su quanto accaduto e di determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, è fondamentale ricordare l’importanza di una corretta ventilazione e di un’adeguata manutenzione degli apparecchi di riscaldamento per evitare tragedie simili.

About The Author