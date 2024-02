Tragico crollo a Firenze: inchiesta per omicidio colposo plurimo

Aperto fascicolo per crollo colposo e omicidio colposo a Firenze

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per crollo colposo e omicidio colposo, dopo il crollo di un’opera in costruzione nella città toscana. Al momento non ci sono indagati, ma il cantiere è stato posto sotto sequestro. I tecnici della Asl stanno ascoltando il personale che stava lavorando all’opera per raccogliere informazioni sulle cause dell’incidente.

Indagini in corso sul crollo di un’opera a Firenze

La Procura di Firenze ha avviato un’indagine sul crollo di un’opera in costruzione nella città toscana. Il fascicolo è stato aperto per crollo colposo e omicidio colposo, ma al momento non ci sono sospettati. Il cantiere è stato posto sotto sequestro e i tecnici della Asl stanno interrogando il personale coinvolto per determinare le cause dell’incidente.

Ascoltati i lavoratori del cantiere a Firenze

I tecnici della Asl stanno ascoltando il personale che stava lavorando al cantiere di Firenze, dove si è verificato il crollo di un’opera in costruzione. La Procura ha aperto un fascicolo per crollo colposo e omicidio colposo, ma al momento non ci sono indagati. Il cantiere è stato posto sotto sequestro mentre si cercano di determinare le cause dell’incidente.

About The Author