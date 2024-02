Tragico decesso di un pensionato con una sola ferita vicino ad Aosta

Trovato morto Sergio Rossi: ipotesi su omicidio o suicidio

Il corpo di Sergio Rossi, pensionato di 79 anni, è stato scoperto ieri pomeriggio nel garage della sua abitazione a Verrayes, frazione Champlan, vicino ad Aosta. Il medico legale ha individuato una sola ferita da taglio all’altezza del ventre. La scoperta è avvenuta grazie alla moglie e a una vicina di casa presenti sul luogo.

Le ipotesi principali considerate dagli inquirenti riguardano l’omicidio o il suicidio. Sergio Rossi soffriva da tempo di una malattia invalidante, e il peso degli anni si faceva sempre più evidente sulle sue condizioni di salute. Nonostante le ricerche condotte dai carabinieri per trovare l’arma del delitto, non è stata trovata alcuna traccia. La presenza del pm di turno, Giovanni Roteglia, sul luogo del ritrovamento aggiunge ulteriore complessità alla vicenda.

Indagini in corso: interrogati familiari e repertati oggetti

La moglie di Sergio Rossi, Margherita Rey, insieme al figlio residente altrove e ai nipoti, è stata interrogata a lungo dalle forze dell’ordine. Durante l’interrogatorio, la donna ha raccontato di aver trovato il cadavere al suo rientro a casa, dopo aver lasciato l’abitazione per svolgere alcune commissioni. I carabinieri hanno proceduto al sequestro di vari oggetti, compresi quelli rinvenuti su alcune auto parcheggiate nei dintorni.

La donna ha riferito agli investigatori di aver trovato il cadavere una volta rientrata a casa.

Continuano le indagini sull’accaduto

Le indagini sul caso di Sergio Rossi proseguono per fare luce sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. Al momento, non sono emerse ulteriori informazioni che possano chiarire se si tratti effettivamente di un omicidio o di un suicidio. Le autorità competenti stanno analizzando attentamente ogni dettaglio per giungere a una conclusione in merito a questo tragico evento.

