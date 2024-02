Tragico incidente a Bergamo: 19enne muore mentre correva per prendere l'autobus - avvisatore.it

Incidente mortale a Bergamo: investito 19enne di origini marocchine

Nella mattinata odierna, un tragico incidente ha scosso la città di Bergamo. Un giovane di soli 19 anni, di nazionalità italiana ma con origini marocchine, ha perso la vita in seguito all’impatto con un autobus di linea. L’incidente fatale si è verificato alle 8.40, mentre il ragazzo si trovava in procinto di salire sull’autobus, trasportando con sé un monopattino.

Tentativi di soccorso vani: il giovane investito non sopravvive

Dopo l’impatto, il 19enne è stato trascinato per alcuni metri dal veicolo, causandogli gravi lesioni. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, ogni tentativo di salvare il giovane investito è risultato vano.

Intervento delle autorità locali dopo l’investimento mortale

In seguito alla tragedia, le forze dell’ordine locali sono giunte sul posto per gestire la situazione. La polizia locale ha avviato le indagini necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità del caso. L’intera comunità locale è stata scossa da questo drammatico evento, che ha sconvolto la tranquillità della giornata nella città di Bergamo.

“Un evento così tragico ci ricorda l’importanza della prudenza e della sicurezza stradale. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici del giovane 19enne colpito da questa terribile fatalità,” ha dichiarato un portavoce della polizia locale.

About The Author