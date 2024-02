Tragico incidente a Firenze: 2 morti e persone disperse sul cantiere

Incidente mortale in un cantiere di Firenze: due operai morti e altri dispersi

Crollo di un muro di contenimento: due vittime e persone ancora disperse

L’incidente è avvenuto questa mattina in un cantiere situato in via Mariti, una strada nella zona nord di Firenze. A causa del crollo di un muro di contenimento, purtroppo due operai hanno perso la vita. Al momento, si stanno ancora cercando altre persone che potrebbero essere rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

Intervento delle autorità e delle squadre di soccorso

Dopo il crollo del muro di contenimento nel cantiere di via Mariti, le autorità e le squadre di soccorso sono intervenute prontamente. I mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato si sono recati sul luogo dell’incidente per prestare soccorso alle vittime e cercare eventuali dispersi. Al momento, si sta lavorando per individuare e mettere in sicurezza tutte le persone coinvolte nell’incidente.

Questo è un tragico incidente che ha causato la perdita di vite umane. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e speriamo che le persone ancora disperse vengano trovate al più presto e portate in salvo.

