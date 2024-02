Tragico incidente: Collaudatore in moto perde la vita sulla pista Porsche nel Salento - avvisatore.it

Incidente mortale al Nardò Technical Center: Mattia Ottaviano perde la vita

Questa mattina, un tragico incidente ha scosso il Nardò Technical Center, situato a Nardò, in provincia di Lecce. Mattia Ottaviano, 36 anni, dipendente di una ditta esterna, ha perso la vita mentre si trovava sulla pista del centro prove di proprietà Porsche gestito da Porsche Engineering. Secondo le prime informazioni, Ottaviano era alla guida di una motocicletta che è entrata in collisione con un’auto, le cui circostanze sono attualmente oggetto di indagine. Il conducente dell’automobile coinvolta nell’incidente ha riportato ferite. Le autorità competenti, tra cui gli agenti del commissariato di Polizia e della Polizia Locale, sono immediatamente intervenute sulla scena. Al momento, tutte le attività all’interno della pista sono state interrotte in seguito a questo tragico evento.

Lutto nel mondo dell’automotive: addio a Mattia Ottaviano

La notizia della scomparsa di Mattia Ottaviano ha gettato nello sconforto il settore dell’automotive e non solo. La perdita di un professionista così giovane e appassionato ha colpito duramente colleghi, amici e familiari. Il suo impegno e la sua competenza nel campo dei collaudi e delle prove su strada erano riconosciuti da tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con lui. Il vuoto lasciato da Ottaviano sarà difficile da colmare, e il suo ricordo resterà vivo nelle menti di quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Messaggio di cordoglio per la famiglia di Mattia Ottaviano

La morte di Mattia Ottaviano rappresenta una perdita insostituibile per la comunità dell’automotive e per tutti coloro che hanno avuto il piacere di condividere il proprio percorso professionale e umano con lui. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio della famiglia e degli amici, ricordando con affetto la sua passione, la sua dedizione e il suo sorriso che illuminava le giornate di chiunque avesse il privilegio di conoscerlo.

