Tragico incidente: giovane trovato morto con auto nel canale, indagati due amici

La Procura della Repubblica di Udine ha avviato un’indagine per omicidio stradale in seguito alla tragica morte del giovane Matteo Pittana, avvenuta in un incidente stradale a Gemona. Il ragazzo di 20 anni si trovava a bordo di un’auto insieme a due coetanei quando il veicolo è uscito di strada finendo in un canale. I carabinieri della Compagnia di Tolmezzo hanno consegnato gli atti alla Procura per fare luce su quanto accaduto.

“Le indagini dovranno accertare chi si trovasse effettivamente alla guida del veicolo e perchè, pur chiedendo aiuto agli abitanti delle case nei dintorni – i loro telefonini erano fuori uso -, i due giovani, seppur sotto choc e leggermente feriti, non abbiano avvisato del fatto che nella macchina imprigionata nell’acqua ci fosse una terza persona”.

Iscrizione nel registro degli indagati per omissione di soccorso e eccesso di alcol: le accuse ai due coetanei

I due giovani che si trovavano con Matteo Pittana nell’auto coinvolta nell’incidente sono stati iscritti nel registro degli indagati per omissione di soccorso. Inoltre, è emerso che il tasso alcolemico del presunto conducente era molto superiore ai limiti consentiti, portando all’accusa di eccesso di alcol. La dinamica dell’accaduto e le azioni successive all’incidente sono al centro delle indagini condotte dalla Procura.

“Decisiva sarà l’autopsia, già disposta, a cui potranno partecipare i periti degli indagati: l’esame dovrà accertare se la morte sia stata causata dai traumi nell’uscita di strada o dall’annegamento”.

Verifica della copertura assicurativa e approfondimenti sull’incidente

Oltre alle responsabilità individuali, le indagini dei carabinieri dovranno anche verificare la copertura assicurativa del veicolo coinvolto nell’incidente. Si cercherà di comprendere tutti gli elementi che hanno portato alla tragedia e di stabilire con precisione le dinamiche dell’uscita di strada. L’obiettivo è fare chiarezza su quanto accaduto e garantire giustizia per la morte di Matteo Pittana.

Questo articolo è una rielaborazione basata su informazioni provenienti dall’ANSA.

