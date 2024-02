Tragico incidente in A12: operaio perde la vita, sei persone ferite

Incidente mortale sull’A12: un operaio deceduto e due feriti gravi

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sull’A12, nel tratto tra Rapallo e Chiavari, con un bilancio di un operaio deceduto, due feriti gravissimi e altri quattro feriti lievi. Secondo le prime informazioni, il veicolo su cui viaggiavano gli operai ha fatto testa coda e si è schiantato contro un muro di contenimento. Purtroppo, quando gli operai sono scesi dal mezzo, sono stati travolti dalle auto in transito.

Chiuso il tratto dell’A12 per l’intervento dell’elisoccorso e i rilievi della Polizia stradale

A causa dell’incidente, il tratto dell’A12 tra Rapallo e Chiavari è stato chiuso al traffico per consentire l’intervento dell’elisoccorso e i complessi rilievi da parte della Polizia stradale. L’atterraggio dell’elisoccorso è stato necessario per soccorrere i feriti più gravi e trasportarli d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, gli agenti della Polizia stradale stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Un tragico incidente che ha causato gravi conseguenze” – dichiara la Polizia stradale

La Polizia stradale ha commentato l’incidente definendolo “un tragico evento che ha causato gravi conseguenze”. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel tratto interessato e garantire la sicurezza degli automobilisti. Si raccomanda a tutti i conducenti di prestare la massima attenzione e rispettare le norme del codice della strada per evitare incidenti simili.

About The Author