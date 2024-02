Tragico incidente in A12: una vittima e numerosi feriti

Incidente stradale sulla A12 Genova-Sestri Levante: un morto e diversi feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla A12 Genova-Sestri Levante, all’altezza del km 37. Il bilancio, ancora provvisorio, è di un morto e diversi feriti. L’incidente ha coinvolto quattro auto e un mezzo pesante, causando gravi danni e interrompendo temporaneamente il traffico nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante.

Chiuso temporaneamente il tratto tra Rapallo e Chiavari

A seguito dell’incidente, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il tratto della A12 compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante. Questa misura è stata presa per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incidente e le indagini sono in corso per determinare le responsabilità.

Un tragico bilancio: un morto e diversi feriti

L’incidente ha causato la perdita di una vita e diversi feriti, il cui numero esatto non è ancora stato confermato. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente per prestare assistenza alle vittime e trasportarle in ospedale per le cure necessarie. Le autorità stanno lavorando per identificare le persone coinvolte nell’incidente e informare le loro famiglie.

Secondo le prime testimonianze, l’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino e ha coinvolto quattro auto e un mezzo pesante. Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite, ma è evidente che si tratta di un grave incidente stradale che ha causato danni significativi e ha interrotto temporaneamente il normale flusso del traffico sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile e per determinare le cause dell’incidente. Nel frattempo, si consiglia ai conducenti di evitare la zona interessata e di seguire le indicazioni delle autorità per le deviazioni e le alternative di percorso.

Questo tragico incidente stradale sulla A12 Genova-Sestri Levante ci ricorda ancora una volta l’importanza di guidare con prudenza e rispettare le regole della strada. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, nella speranza che possano trovare conforto in questo momento difficile.

