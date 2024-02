Tragico incidente in Calabria: operaio schiacciato da lastra di cemento

Tragedia a Frascineto: Muore Operaio Albanese Schiacciato da una Lastra di Cemento

Un tragico incidente ha sconvolto la piccola comunità di Frascineto, nel cosentino, dove Edison Malaj, un operaio albanese di 54 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio. L’uomo è stato schiacciato da una pesante lastra di cemento che è improvvisamente caduta da una gru mentre si trovava al lavoro nel piazzale delle ex cantine sociali del paese. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’operaio stava lavorando insieme ad altri colleghi quando l’incidente fatale si è verificato, con il lastrone che lo ha colpito in modo violento. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici del 118, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Malaj.

Indagini in Corso: Coinvolte Autorità Competenti

Dopo l’incidente, le autorità competenti sono immediatamente intervenute sulla scena del tragico evento. I carabinieri della Compagnia di Castrovillari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini per fare luce sulle cause che hanno portato al cedimento della lastra di cemento e alla morte dell’operaio albanese. Al momento, le circostanze esatte dell’accaduto devono ancora essere chiarite, e sarà compito degli inquirenti stabilire eventuali responsabilità legate all’incidente sul luogo di lavoro.

Comunità Sotto Shock: Solidarietà per la Famiglia dell’Operaio Deceduto

La tragica scomparsa di Edison Malaj ha scosso profondamente la comunità di Frascineto e ha generato un’ondata di solidarietà nei confronti della famiglia dell’operaio deceduto. L’intera cittadina si stringe attorno ai cari di Malaj in questo momento di dolore e sgomento, mentre l’eco dell’incidente risuona in tutta la provincia. La morte dell’operaio albanese ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di garantire condizioni adeguate per tutti i lavoratori, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro.

