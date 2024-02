Tragico incidente in Canada: salme di vittime italiane rientrano in patria - avvisatore.it

Funerale di Andreas Widmann e Heiner Oberrauch

Le salme di Andreas Widmann e Heiner ‘Heinzel’ Oberrauch, i due giovani imprenditori altoatesini deceduti in un tragico incidente durante un’escursione di eliskiing in Canada, sono finalmente rientrate in Italia. I funerali di Widmann si terranno venerdì presso il Duomo di Bolzano, mentre quelli di Oberrauch avranno luogo martedì prossimo. Le famiglie hanno pubblicato oggi i necrologi per onorare la memoria dei loro cari.

Profilo di Heinzel Oberrauch e Andreas Widmann

Heinzel Oberrauch, figlio di Georg, noto per essere il fondatore dei rinomati negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas Widmann junior, affermato imprenditore nel settore dell’abbigliamento sportivo e figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket, erano due figure di spicco nel panorama imprenditoriale altoatesino. La loro prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel tessuto sociale ed economico della regione.

Messaggio di Emilio Zierock sulla tragedia

Emilio Zierock, uno dei sopravvissuti all’incidente, ha deciso di rompere il silenzio condividendo un toccante messaggio su Instagram. Con una foto della Cantina Foradori, ha scritto: “Sciolgo il silenzio dopo queste settimane faticose, nel fisico e nel cuore. Grazie a chi mi è stato vicino. Sono tornato nelle mie Dolomiti e questo mi dona una gioia indescrivibile; osservando la natura che mi circonda ringrazio gli dèi di essere vivo. La ripresa sarà lunga, ma la forza non manca. Un pensiero va agli amici Andreas e Heinzel che rimarranno sempre nel mio cuore”. Le sue parole riflettono il dolore e la resilienza di chi ha vissuto da vicino la tragedia e cerca di elaborare il lutto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

About The Author