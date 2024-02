Tragico incidente stradale nel nord Barese: un morto e quattro feriti

Incidente Stradale nel Nord Barese: Un Morto e Quattro Feriti

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la provincia tra Corato e Trani, nel nord Barese, lasciando un bilancio provvisorio di un morto e quattro feriti. La vittima, un uomo di 40 anni di cui non sono state divulgate le generalità, ha perso la vita in seguito allo scontro tra quattro veicoli, avvenuto sul ponte che conduce allo svincolo dell’autostrada. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine.

“All’arrivo del personale del 118, purtroppo, l’uomo era già deceduto a causa dell’impatto violento*”, ha dichiarato una fonte ufficiale. Tra i mezzi coinvolti, il veicolo guidato dalla vittima è precipitato dal ponte, causando conseguenze drammatiche.

Feriti Trasportati in Ospedale

Oltre al tragico bilancio umano, quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. Una donna di 59 anni residente a Molfetta è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, mentre altre due persone sono state ricoverate all’ospedale Bonomo di Andria per ricevere le cure necessarie. Un quarto individuo ha riportato gravi contusioni, evidenziando la gravità dell’incidente.

Intervento delle Autorità sul Luogo dell’Incidente

L’incidente ha richiesto un massiccio intervento di soccorso e gestione da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri, quest’ultimi responsabili anche della gestione della viabilità nella zona interessata. Al fine di garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

In seguito a questo tragico evento, le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legate alla dinamica dello scontro.

