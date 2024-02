Tragico incidente: tre giovani in auto finiscono in canale, un morto - avvisatore.it

Incidente mortale a Gemona: giovane trovato morto in auto nel canale Ledra

Nel cuore della notte, attorno alle 3, un tragico incidente ha scosso la tranquilla Gemona, nella provincia di Udine. Un giovane, le cui generalità non sono state ancora rese note, ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato in un’auto finita nel canale Ledra.

La vittima si trovava sul sedile posteriore del veicolo quando, per cause ancora da accertare, l’auto è uscita di strada e è precipitata nel canale. L’autista e il passeggero seduto davanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo, raggiungere la riva e chiedere aiuto, ma purtroppo per il giovane sul sedile posteriore non c’è stato scampo.

Intervento dei Vigili del Fuoco e indagini in corso

Una volta allertati, i Vigili del Fuoco si sono prontamente recati sul luogo dell’incidente. Quando hanno raggiunto il veicolo, hanno trovato il giovane deceduto con ancora addosso le cinture di sicurezza. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per chiarire le circostanze dell’uscita di strada e per determinare se il decesso sia stato causato dall’impatto o dall’annegamento.

Comunità sotto shock e attesa di risposte

L’intera comunità di Gemona è sotto shock per questa tragica perdita e resta in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini in corso. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’incidente o sulle cause che hanno portato all’uscita di strada dell’auto. Resta la speranza che le indagini possano fare chiarezza su quanto accaduto e portare a una maggiore comprensione di questa terribile tragedia.

