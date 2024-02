Tragico incidente: uomo investito e ucciso dalla propria auto nel garage

Incidente mortale a Casagiove: uomo di 80 anni investito dalla propria auto

Un tragico incidente si è verificato stamani a Casagiove, in via Quartier Nuovo, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita. L’anziano è stato investito dalla sua stessa auto mentre stava chiudendo il garage di casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta, distaccamento di Marcianise, che hanno provveduto a liberare l’uomo, purtroppo già deceduto.

Secondo le prime informazioni emerse, l’80enne era uscito dal garage e si stava preparando a chiudere il cancello del box quando l’auto, per motivi ancora da accertare, lo ha travolto, schiacciandolo. Si ipotizza che il freno a mano non fosse stato inserito correttamente, causando il movimento incontrollato del veicolo.

L’intervento dei vigili del fuoco e le indagini in corso

I vigili del fuoco di Caserta, giunti sul luogo dell’incidente, hanno immediatamente provveduto a liberare l’anziano dall’auto, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le circostanze dell’incidente sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, al fine di chiarire le cause esatte dell’accaduto.

Un tragico incidente che sottolinea l’importanza della sicurezza stradale

Questo tragico incidente a Casagiove mette in luce l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza stradale. È fondamentale assicurarsi che il veicolo sia correttamente parcheggiato e che il freno a mano sia inserito prima di scendere dall’auto. Inoltre, è sempre consigliabile prestare attenzione e vigilare attentamente durante le manovre di apertura e chiusura dei cancelli del garage.

La notizia della morte dell’anziano investito dalla propria auto ha scosso la comunità locale, e si spera che questo incidente tragico possa servire come monito per tutti coloro che utilizzano un veicolo. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti, e ogni precauzione deve essere presa per evitare incidenti simili.

