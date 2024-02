Tragico maxitamponamento in A12: 1 morto e 6 feriti

Incidente stradale sulla A12: un morto e sei feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 7 sulla A12, tra Rapallo e Chiavari, con un bilancio di un morto e sei feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Le informazioni precedenti, che indicavano due morti, sono state smentite dalle fonti ufficiali.

Feriti trasportati in diversi ospedali

Quattro delle persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in codice rosso negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova. Altri due feriti, invece, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Le autorità stanno lavorando per fornire assistenza medica immediata e garantire il miglior trattamento possibile a tutti i feriti.

Indagini in corso per determinare la causa dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute e le indagini sono in corso per determinare cosa abbia portato a questa tragedia. Le autorità competenti stanno analizzando attentamente la scena dell’incidente e raccogliendo tutte le prove disponibili per comprendere le dinamiche dell’evento. È fondamentale stabilire la verità per garantire la giustizia e prevenire futuri incidenti simili.

La notizia dell’incidente ha suscitato grande preoccupazione e sgomento nella comunità locale. Le autorità stanno lavorando duramente per gestire la situazione e fornire supporto alle vittime e alle loro famiglie. È importante che tutti i conducenti siano consapevoli dell’importanza di guidare in modo sicuro e responsabile, rispettando le regole della strada e adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti.

