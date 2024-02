Tragico maxitamponamento in A12: 2 morti e numerosi feriti - avvisatore.it

Maxi tamponamento in A12 tra Rapallo e Chiavari: due morti e feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari, causando un maxi tamponamento che ha coinvolto un tir e diverse auto. Purtroppo, secondo le ultime informazioni, due persone hanno perso la vita e ci sono diversi feriti gravi.

Chiusa la A12 tra Rapallo e Chiavari

A seguito dell’incidente, le autorità hanno deciso di chiudere la A12 tra Rapallo e Chiavari dalle 7 di questa mattina. Sul posto sono intervenute immediatamente sei ambulanze e due mezzi del 118, insieme alla polizia stradale, ai vigili del fuoco e a un elicottero per le operazioni di soccorso.

“Un tragico incidente che ha causato vittime e feriti gravi”

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno svolgendo le indagini del caso. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze esatte dell’incidente. Tuttavia, è evidente che si tratta di un tragico evento che ha causato la perdita di vite umane e gravi conseguenze per le persone coinvolte.

La chiusura della A12 tra Rapallo e Chiavari ha comportato notevoli disagi per il traffico, con lunghe code e rallentamenti nella zona interessata. Si consiglia ai conducenti di evitare la zona e di seguire le indicazioni delle autorità per le deviazioni alternative.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’incidente e sulle indagini in corso.

