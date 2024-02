Tragico omicidio sul Gra a Roma: camionista rinviato a giudizio

Rinvio a giudizio per l’autotrasportatore coinvolto nell’incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma

È stato rinvio a giudizio Flavio Focassati, l’autotrasportatore di 48 anni coinvolto nell’incidente mortale che ha causato la morte di Alessia Sbal sul Grande Raccordo Anulare di Roma. L’incidente si è verificato il 4 dicembre 2022, poco distante dallo svincolo per Casalotti. L’imputato aveva richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e ora dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso, tra le altre.

Le accuse contro l’autotrasportatore

Le accuse mosse contro Flavio Focassati riguardano principalmente due reati: omicidio stradale e omissione di soccorso. L’imputato è stato coinvolto in un tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, che ha causato la morte di Alessia Sbal. Secondo l’accusa, Focassati avrebbe commesso un grave errore alla guida del suo tir, causando l’incidente fatale. Inoltre, è stato accusato di non aver prestato soccorso alla vittima, lasciandola senza assistenza dopo l’incidente.

Il processo a Flavio Focassati

Dopo aver richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, Flavio Focassati è stato rinvio a giudizio e dovrà affrontare il processo per rispondere delle accuse a lui mosse. Il rito abbreviato è una procedura che permette di abbreviare i tempi del processo, ma richiede l’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato. Nel caso in questione, Focassati ha scelto questa procedura, che potrebbe portare a una riduzione della pena in caso di condanna. Ora spetta al tribunale valutare le prove e decidere sulle responsabilità dell’autotrasportatore nell’incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

