Trame Amorose e Intrighi: Le Anticipazioni di “La Promessa” da Lunedì 4 a Venerdì 8 Marzo 2024

Lorenzo e Curro: Il Confronto sul Bacio a Elisa

Lorenzo si trova di fronte a Curro, determinato a scoprire chi abbia assistito al bacio tra lui e Elisa. Nonostante i tentativi di Lorenzo, Curro rimane saldo nel suo silenzio, mantenendo il segreto gelosamente.

Scandalo finanziario: Simona e le lezioni di don Carlos

Simona fa una scoperta sconvolgente riguardo alle lezioni ricevute da don Carlos, evidenziando un disallineamento tra quanto guadagnato e quanto pagato. Insieme a Candela, decide di approfondire la questione coinvolgendo Pia, pronta a fare luce sul mistero dell’insolito benefattore.

Martina e il Picnic: Un Patto con Beatriz

Sotto ricatto da parte di Beatriz, Martina si trova costretta ad organizzare un picnic con Curro, rinunciando a partecipare per permettere a Curro di trascorrere del tempo con la sua ricattatrice.

Maria e le Spose Low Cost: Progetti di Moda e Economia

Mentre Maria si imbatte in un modello per il suo abito da sposa su una rivista di moda, le sue amiche si mettono all’opera per replicare il capo senza spendere una fortuna, combinando creatività ed ingegno.

Il Dubbio di Pia: Elisa e il Veleno

Pia confida a Jana di aver messo alla prova Elisa riguardo a un sospetto avvelenamento, giungendo alla conclusione che la ragazza non avrebbe avuto motivi o opportunità per compiere un gesto così nefasto, alimentando confusione e sospetti.

Manuel e la Decisione Cruciale: L’Offerta dall’Italia

Il cuore e la mente di Manuel sono divisi di fronte ad un’offerta proveniente dall’Italia, costringendolo ad una difficile scelta che potrebbe cambiare il corso della sua vita.