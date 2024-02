Tramontana: Camera di Commercio R.Calabria annuncia accordo di grande importanza con Ryanair

L’accordo con Ryanair: un’opportunità per il turismo in Calabria

Il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto con la compagnia aerea Ryanair. Durante il convegno “Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quale futuro?”, Tramontana ha dichiarato: “L’accordo con Ryanair è migliore di quello che ci aspettavamo, adesso toccherà a noi non perdere l’occasione”.

L’accordo con Ryanair rappresenta un’opportunità significativa per il turismo in Calabria. La Camera di Commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con imprenditori e Tour Operator, ha sviluppato dei pacchetti turistici interessanti che saranno messi a disposizione dei visitatori che arriveranno all’aeroporto Tito Minniti. Questo permetterà di promuovere il territorio calabrese e attrarre un maggior numero di turisti.

Espansione internazionale: la Calabria punta su Marsiglia

Il presidente Tramontana ha sottolineato l’importanza di non limitarsi al territorio calabrese, ma di cercare di attrarre flussi turistici anche dall’estero. A tal proposito, sono stati avviati i primi contatti con la Camera di Commercio di Marsiglia, in Francia. Tramontana ha annunciato che presto presenteranno la loro offerta direttamente nella città francese.

Questa strategia di espansione internazionale mira a intercettare piccoli flussi turistici direttamente sul territorio estero. L’obiettivo è quello di promuovere la Calabria come meta turistica e attrarre visitatori dalla Francia e da altri paesi europei.

Collaborazione per il futuro del sistema aeroportuale dello Stretto

Il convegno “Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quale futuro?” è stato organizzato dalla Fondazione Magna Grecia e ha visto la partecipazione di importanti figure del settore turistico e imprenditoriale. Durante l’evento, si è discusso del futuro del sistema aeroportuale dello Stretto e delle opportunità che si aprono per la Calabria.

La collaborazione tra la Camera di Commercio di Reggio Calabria, gli imprenditori e i Tour Operator è fondamentale per sviluppare strategie efficaci per promuovere il turismo nella regione. L’accordo con Ryanair e la ricerca di nuove partnership internazionali sono solo alcuni dei passi avanti che la Calabria sta compiendo per attrarre un maggior numero di visitatori e valorizzare il proprio patrimonio culturale e naturale.

L’obiettivo è quello di creare un sistema aeroportuale efficiente e attrattivo, che possa contribuire allo sviluppo economico e turistico della Calabria. La collaborazione tra le istituzioni, gli imprenditori e i Tour Operator è la chiave per raggiungere questo obiettivo e garantire un futuro prospero per il turismo nella regione.

About The Author