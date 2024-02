Trasportatore assassinato a Prato durante rapina con coltello

Uomo di 59 anni ucciso a coltellate a Seano: omicidio a scopo di rapina

Un uomo di 59 anni è stato brutalmente ucciso a coltellate la scorsa notte a Seano, nel comune di Prato. La vittima, un trasportatore originario dell’India e residente nella zona di Mantova, si trovava sul posto per caricare abiti da esportare in Germania. È stato il figlio a fare la tragica scoperta, dopo averlo cercato per due ore. Secondo quanto riferito dai carabinieri, si tratterebbe di un omicidio a scopo di rapina. L’uomo aveva con sé una considerevole somma di denaro, destinata all’acquisto della merce presso le aziende di pronto moda, da rivendere poi all’estero. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato la presenza di due assassini, attualmente ricercati dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di due individui stranieri, individuati proprio grazie alle registrazioni.

Trasportatore ucciso: sempre accompagnato nelle sue trasferte di lavoro

La vittima, solitamente, si faceva sempre accompagnare da qualcuno durante le sue trasferte di lavoro. Ieri, a Prato, era in compagnia del figlio. I due utilizzavano due veicoli, un Tir e un furgone. Con il mezzo più piccolo, più adatto a muoversi agevolmente per le strade di Prato, veniva ritirata la merce, principalmente abbigliamento, presso le aziende, molte delle quali gestite da titolari cinesi. Successivamente, i colli e gli scatoloni venivano caricati sul Tir, che avrebbe poi effettuato il viaggio verso la Germania.

Ieri, il figlio è rimasto al camion mentre il padre si è spostato con il furgone per raggiungere le diverse aziende. Nel tardo pomeriggio, però, il giovane non ha più visto tornare il padre e non è riuscito a mettersi in contatto con lui. Preoccupato, ha iniziato a cercarlo. Verso le 22, ha fatto la tragica scoperta: il padre giaceva senza vita accanto al furgone, parcheggiato nei pressi di un’azienda a Seano, in via Copernico, dove si era recato per prelevare la merce. Due assassini lo hanno ucciso con diverse coltellate mentre stava effettuando il carico.

Omicidio a Seano: le indagini proseguono alla ricerca dei responsabili

Le indagini sull’omicidio a Seano sono ancora in corso, con le forze dell’ordine che stanno cercando di identificare e catturare i responsabili del brutale omicidio. Secondo quanto riferito dai carabinieri, i due assassini sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Si tratterebbe di due stranieri, ancora in fuga. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle loro identità o sul possibile movente dell’omicidio.

La comunità locale è sconvolta da questo tragico evento e le autorità stanno lavorando duramente per portare i responsabili di fronte alla giustizia. Nel frattempo, la famiglia della vittima è in lutto per la perdita di un caro congiunto. L’omicidio a Seano rappresenta un grave crimine che ha scosso la tranquillità della zona e che richiede un’azione rapida e decisa da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità e assicurare che i responsabili vengano puniti per il loro crimine.

La violenza di questo omicidio ha sconvolto la comunità locale e le nostre condoglianze vanno alla famiglia della vittima. Siamo determinati a fare tutto il possibile per identificare e catturare i responsabili di questo terribile crimine.

