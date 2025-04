Trattamento alla cheratina: vantaggi, controindicazioni e consigli per una chioma sana e lucente

Ultimo aggiornamento il 17 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

Capelli lisci, morbidi e senza crespo? Il trattamento alla cheratina è la soluzione ideale. Ecco come funziona, a chi è adatto e i migliori saloni di Roma dove farlo.

C’è chi la fa ogni sei mesi, chi la prova una volta e non torna più indietro. Il trattamento alla cheratina è una delle soluzioni più efficaci per chi vuole eliminare il crespo e ottenere capelli lisci, lucidi e setosi, senza ricorrere ogni giorno a piastre e phon. Ma, come ogni trattamento tecnico, ha bisogno di mani esperte e prodotti di qualità. Vediamo come funziona, cosa sapere prima di iniziare e soprattutto quali sono i parrucchieri migliori di Roma per farla in sicurezza e con risultati professionali.

La cheratina è una proteina che costituisce la struttura stessa del capello. Il trattamento lisciante non è una stiratura chimica, ma una ricostruzione profonda: si applica una formula ricca di cheratina (e altri attivi nutrienti), poi si sigilla tutto con il calore della piastra. Il risultato? Capelli disciplinati, lucenti, facili da gestire, che restano in ordine anche con l’umidità. Il trattamento è consigliato a chi ha capelli gonfi, porosi, secchi o trattati. Non è adatto invece a chi ha capelli molto sottili o indeboliti: in quel caso, meglio un percorso ristrutturante prima di procedere.

Quanto dura e come si mantiene

L’effetto dura in media tra i 3 e i 5 mesi, a seconda del tipo di capello e della routine post-trattamento. Dopo la seduta, è fondamentale:

non lavare i capelli per almeno 48-72 ore ;

usare solo shampoo senza solfati ;

evitare elastici e forcine nei primi giorni.

La cura domiciliare fa la differenza. Usare prodotti giusti allunga la durata e mantiene l’effetto liscio più a lungo.

Dove fare la cheratina a Roma: i saloni più affidabili

Fare un trattamento alla cheratina richiede competenze tecniche. Non basta un buon prodotto: serve un parrucchiere preparato, che sappia valutare il capello, scegliere la formula giusta e dosare tempi e calore. Ecco una selezione dei saloni romani che eseguono la cheratina lisciante in modo professionale.

Goa White – Americo Leonardi (Acilia)

Tra i più apprezzati in città, il salone Goa White di Americo Leonardi, ad Acilia, è una vera garanzia per chi cerca risultati visibili e duraturi. Americo lavora da anni con le migliori linee professionali di cheratina, e il suo staff è formato per offrire un servizio su misura: ogni trattamento è calibrato sul tipo di capello, senza improvvisazioni.

La filosofia del salone è semplice: cura, ascolto, qualità. E il passaparola dei clienti lo conferma. Dopo un trattamento qui, i capelli sono lisci ma naturali, senza quell’effetto rigido o finto. In più, il salone è attento anche alla tossicità dei prodotti: tutte le formule utilizzate sono senza formaldeide.

Bersani Hair & Beauty (Prati)

Elegante, accogliente e molto attento alla personalizzazione dei trattamenti. Anche per la cheratina, il team propone formule studiate su misura, senza aggredire il capello.

Jean Louis David (diverse sedi)

Un brand storico, con saloni sparsi in tutta Roma. Tratta la cheratina con prodotti esclusivi del marchio, puntando su un effetto liscio progressivo, senza danneggiare la struttura.

Compagnia della Bellezza (diversi quartieri)

Una rete di professionisti ben formati, conosciuta per l’approccio sartoriale al capello. Anche qui, la cheratina viene proposta in versione morbida, adatta anche a chi non vuole perdere volume.

Rossano Ferretti Hairspa (centro)

Per chi cerca il lusso vero. Il trattamento alla cheratina diventa quasi un rituale, con prodotti esclusivi e una consulenza tecnica altissima. I prezzi sono alti, ma l’esperienza è top.

Una scelta estetica, ma anche pratica

Optare per la cheratina non è solo un gesto estetico. Per molte persone è anche un modo per alleggerire la routine quotidiana, sentirsi in ordine anche quando il tempo per i capelli è poco.

L’importante è affidarsi a professionisti veri, che sappiano consigliare il trattamento più adatto e lavorino con attenzione. A Roma le opzioni non mancano, ma se cerchi competenza, esperienza e sicurezza, partire da Goa White ad Acilia è sempre un’ottima idea.