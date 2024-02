Trattori a Napoli: distribuzione frutta ai poveri

Trattori in corteo a Napoli per donare cibo ai bisognosi

Quasi 100 trattori provenienti da tutta la Campania hanno invaso le strade di Napoli in una dimostrazione di solidarietà verso i più bisognosi. Scortati dalle forze dell’ordine, i mezzi agricoli si sono posizionati in via Marina, occupando l’intera corsia di marcia. La loro destinazione finale era la mensa dei poveri, situata sempre in via Marina, dove ogni giorno vengono distribuiti pasti alle persone in difficoltà della città e della provincia.

Gli agricoltori hanno voluto fare la loro parte per aiutare chi si trova in situazioni di disagio, donando prodotti freschi raccolti nella stessa mattinata in diverse zone della Campania. Questa iniziativa ha dimostrato come il mondo agricolo possa essere solidale e vicino alle necessità della comunità.

Dopo la sosta presso la mensa dei poveri, il corteo dei trattori ha proseguito il suo percorso verso piazza Municipio e il lungomare, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti. Questa manifestazione è stata un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del settore agricolo e sulle difficoltà che gli agricoltori affrontano quotidianamente.

Secondo uno degli agricoltori partecipanti al corteo: “Abbiamo deciso di portare i nostri trattori in città per dimostrare che siamo qui, che lavoriamo duramente per produrre cibo di qualità e che siamo pronti ad aiutare chi ha bisogno. Vogliamo far sentire la nostra voce e far capire che il mondo agricolo è un pilastro fondamentale della società.”

Questa iniziativa ha ricevuto un ampio sostegno da parte della comunità, che ha apprezzato il gesto di solidarietà degli agricoltori. L’evento ha anche evidenziato l’importanza di sostenere l’agricoltura locale e di valorizzare i prodotti del territorio.

In conclusione, il corteo dei trattori a Napoli è stato un modo concreto per dimostrare la solidarietà degli agricoltori verso i più bisognosi. Grazie alla donazione di prodotti freschi, l’iniziativa ha contribuito a garantire pasti sani e nutrienti alle persone in difficoltà. Questo evento ha anche sottolineato l’importanza di sostenere l’agricoltura locale e di valorizzare i prodotti del territorio.

