Trattori bloccano casello A1 di Capua per protesta (75 caratteri)

Protesta degli agricoltori blocca il casello autostradale A1 di Capua

Il casello autostradale A1 di Capua (Caserta) è rimasto chiuso per quasi due ore a causa della protesta degli agricoltori. I manifestanti, che da venerdì presidiano l’area esterna del casello con i loro trattori, hanno causato notevoli disagi al traffico, con una coda di 4 chilometri. La chiusura è avvenuta dalle 8:30 di stamani fino a poco dopo le 10.

Secondo presidio degli agricoltori a Santa Maria Capua Vetere

Non solo a Capua, ma anche a Santa Maria Capua Vetere, pochi chilometri di distanza, un secondo presidio degli agricoltori è attivo dal sabato. Qui, i manifestanti hanno annunciato un’azione di mobilitazione a mezzogiorno. La situazione è quindi molto tesa nella zona, con gli agricoltori che continuano a lottare per le loro richieste.

“Vogliamo essere ascoltati”

Gli agricoltori hanno deciso di scendere in piazza per far sentire la loro voce e ottenere l’attenzione delle autorità competenti. “Vogliamo essere ascoltati”, afferma uno dei manifestanti. Le richieste riguardano principalmente il sostegno economico al settore agricolo e la tutela del lavoro dei contadini. La protesta continua e gli agricoltori promettono di non arrendersi finché le loro richieste non saranno prese in considerazione.

In conclusione, la protesta degli agricoltori ha causato la chiusura del casello autostradale A1 di Capua per quasi due ore, con notevoli disagi al traffico. Un secondo presidio è attivo a Santa Maria Capua Vetere, con gli agricoltori che annunciano un’azione di mobilitazione. La loro richiesta principale è quella di essere ascoltati e di ottenere il sostegno economico e la tutela del lavoro nel settore agricolo. La lotta continua e gli agricoltori sono determinati a non arrendersi.

About The Author