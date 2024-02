Trattori in corteo: oltre 100 attraversano la statale Brindisi-Lecce

Trattori attraversano la strada statale 613 Brindisi-Lecce in segno di protesta

Oggi, più di cento trattori hanno attraversato la strada statale 613 Brindisi-Lecce come parte di una mobilitazione nazionale degli agricoltori. Questa dimostrazione è stata organizzata per contestare le politiche europee che, secondo gli agricoltori, stanno danneggiando il settore. La protesta è stata accompagnata da presidi anche nell’alto Salento, dove si sta lottando contro l’emergenza Xylella.

Incontro previsto tra gli agricoltori e i sindaci della provincia di Brindisi

Una delegazione di agricoltori si sta dirigendo verso via Spalato a Brindisi, dove è possibile che si incontrino con alcuni sindaci della provincia. Questo incontro potrebbe fornire un’opportunità per discutere delle preoccupazioni degli agricoltori e delle possibili soluzioni per affrontare le difficoltà che il settore sta affrontando.

Gli agricoltori denunciano le politiche europee dannose per il settore

Gli agricoltori sono fermamente convinti che le politiche europee stiano causando danni al settore agricolo. In una dichiarazione, l’Associazione degli Agricoltori ha affermato: “Le politiche europee attuali stanno mettendo in pericolo la sostenibilità economica degli agricoltori italiani. È fondamentale che vengano adottate misure adeguate per proteggere il settore agricolo e garantire la sua prosperità futura“. La protesta di oggi è solo uno dei modi in cui gli agricoltori stanno cercando di far sentire la loro voce e di attirare l’attenzione sulle difficoltà che stanno affrontando.

In conclusione, oggi più di cento trattori hanno attraversato la strada statale 613 Brindisi-Lecce come parte di una mobilitazione nazionale degli agricoltori per contestare le politiche europee che danneggiano il settore agricolo. Una delegazione di agricoltori si sta dirigendo verso via Spalato a Brindisi, dove potrebbero incontrare alcuni sindaci della provincia per discutere delle loro preoccupazioni. Gli agricoltori denunciano le politiche europee e chiedono misure adeguate per proteggere il settore agricolo. La protesta di oggi è solo uno dei modi in cui gli agricoltori stanno cercando di far sentire la loro voce.

About The Author