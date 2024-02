Trattori in corteo: protesta dalla Valdichiana verso Roma

Partiti i trattori da Foiano della Chiana per raggiungere Roma

Sono partiti questa mattina alle 7 i trattori che si trovavano al presidio organizzato da Riscatto Agricolo, nei pressi del casello Valdichiana dell’A1, in un terreno vicino a un outlet nel Comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Per sette giorni, i manifestanti hanno organizzato blocchi temporanei all’esterno dell’autostrada. Il serpentone di circa 250 mezzi si è messo in movimento verso la Cassia, la strada scelta per raggiungere Roma, dove si uniranno agli altri trattori provenienti da tutta Italia. L’arrivo nella capitale è previsto per le 17, quando verrà allestito un nuovo presidio in zona Nomentana.

Una protesta per la difesa del mondo agricolo

Il presidio organizzato da Riscatto Agricolo è una protesta che mira a difendere il mondo agricolo italiano. Gli agricoltori chiedono un riconoscimento del loro ruolo fondamentale nella società e l’adozione di politiche che tutelino il settore. Secondo i manifestanti, l’agricoltura italiana sta attraversando una crisi profonda a causa della concorrenza sleale da parte di prodotti stranieri a basso costo e delle difficoltà economiche legate alla pandemia di COVID-19. La protesta è stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla situazione critica in cui si trova il settore agricolo italiano.

Un lungo serpentone di trattori verso Roma

Il serpentone di trattori che si è messo in movimento da Foiano della Chiana verso Roma è un segno tangibile della determinazione degli agricoltori italiani nel difendere i propri diritti. I manifestanti hanno scelto di utilizzare i trattori come simbolo della loro lotta, poiché rappresentano il mezzo di lavoro principale per molti agricoltori. Attraverso questa protesta pacifica, gli agricoltori vogliono far sentire la loro voce e ottenere un cambiamento concreto. Come ha dichiarato uno dei partecipanti: “Siamo qui per difendere il nostro lavoro e chiedere un futuro migliore per l’agricoltura italiana“.

