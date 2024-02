Trattori in marcia nel Foggiano: l’ultima protesta pacifica dei contadini

Corteo di trattori nel Foggiano: gli agricoltori chiedono risposte dal governo e dall’Unione Europea

Circa una decina di chilometri di coda di trattori si estende lungo la statale 16 nel Foggiano, ma non ci sono disagi per gli automobilisti grazie all’assistenza delle forze dell’ordine. Gli agricoltori, che marcano pacificamente con i loro mezzi, vogliono inviare un messaggio chiaro al governo e all’Unione Europea. “Non vogliamo arrecare danni alla popolazione, ma vogliamo ottenere risposte rapide e concrete”, afferma Vincenzo Liuzzi, uno dei partecipanti alla manifestazione.

Manifestazione pacifica di agricoltori nel Foggiano

La protesta vede la partecipazione di circa 650 trattori, secondo quanto riferito dagli stessi agricoltori. I mezzi si stanno dirigendo verso Marina di Chieuti, dove è previsto un incontro con la cittadinanza. Inoltre, saranno presenti i sindaci dei comuni dell’area di San Severo e dell’alto tavoliere. L’obiettivo principale della manifestazione è quello di ottenere risposte concrete e immediate alle esigenze degli agricoltori.

Richieste di risposte celeri e certe

Gli agricoltori sono determinati a far sentire la loro voce e a ottenere soluzioni concrete per le loro problematiche. Vincenzo Liuzzi sottolinea che questa è l’ultima manifestazione pacifica, poiché si sentono trascurati e hanno bisogno di risposte rapide. “Abbiamo necessità di risposte celeri e certe”, afferma Liuzzi. La protesta mira a sensibilizzare il governo e l’Unione Europea sulle difficoltà che gli agricoltori stanno affrontando e a chiedere misure adeguate per sostenere il settore agricolo.

In conclusione, gli agricoltori nel Foggiano stanno portando avanti una manifestazione pacifica con circa 650 trattori lungo la statale 16. Vogliono ottenere risposte rapide e concrete dal governo e dall’Unione Europea per affrontare le difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. La protesta si svolge senza causare disagi per gli automobilisti, grazie all’assistenza delle forze dell’ordine. Gli agricoltori chiedono risposte celeri e certe per garantire il futuro del settore agricolo.

