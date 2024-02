Trattori in protesta bloccano traffico sull’Adriatica nel Basso Molise

Traffico paralizzato sulla statale 16 Adriatica per la sfilata dei trattori del Basso Molise

Oggi, sulla statale 16 Adriatica tra Termoli e Campomarino, il traffico è stato completamente paralizzato a causa della sfilata dei trattori del Basso Molise. Più di 50 mezzi agricoli si sono incolonnati lungo la strada in direzione sud, verso il fiume “Saccione”, che segna il confine con la Puglia. L’evento ha causato notevoli disagi per gli automobilisti che si trovavano sulla strada, rallentando notevolmente la circolazione.

Gli agricoltori protestano contro gli aumenti dei costi

Uno dei principali motivi di questa protesta è legato agli aumenti dei costi dei prodotti necessari per l’agricoltura. Nicola Corsi di Casacalenda ha dichiarato: “Il problema principale sono gli aumenti per i prodotti che servono all’agricoltura, dal gasolio ai mezzi stessi fino ai ricambi. Tagliare i contributi con l’aumento dei costi, il danno è nettamente maggiore per noi. Bisognerebbe tenere in considerazione proprio gli incrementi dei prezzi delle materie prime e di conseguenza far salire anche i contributi invece di toglierli”. Questi aumenti dei costi stanno mettendo a dura prova gli agricoltori, soprattutto nelle zone collinari e montane, dove il lavoro è ancora più impegnativo. Francesca Antonini, una giovane del Basso Molise che ha partecipato alla protesta a Termoli, ha aggiunto: “Siamo qui per i nostri diritti. Ci proviamo. Io ho un mio motto meglio morire ed essere mangiata dai vermi che mangiare vermi”. Questo dimostra la frustrazione e la determinazione degli agricoltori nel difendere i loro interessi.

Disagi per gli automobilisti e chiusura delle barriere a Campobasso

La protesta degli agricoltori ha causato notevoli disagi per gli automobilisti che si trovavano sulla statale 16 Adriatica. Il traffico è stato completamente bloccato, rallentando la circolazione e creando lunghe code lungo la strada. Inoltre, molti automobilisti che avevano intenzione di raggiungere Campobasso sono stati costretti a cambiare i loro piani a causa della chiusura delle barriere. Francesca Antonini ha spiegato: “Volevamo partire per andare a Campobasso oggi ma non c’è stato verso, ci hanno detto che ci chiudono le barriere a Campobasso”. Questa situazione ha causato notevoli disagi per coloro che dovevano raggiungere la città, costringendoli a trovare alternative per il loro viaggio.

In conclusione, la sfilata dei trattori del Basso Molise sulla statale 16 Adriatica ha causato il paralizzamento del traffico e notevoli disagi per gli automobilisti. Gli agricoltori hanno protestato contro gli aumenti dei costi dei prodotti necessari per l’agricoltura, sottolineando la necessità di considerare anche gli incrementi dei prezzi delle materie prime e di aumentare i contributi anziché ridurli. Questa protesta ha evidenziato la frustrazione e la determinazione degli agricoltori nel difendere i loro diritti.

About The Author