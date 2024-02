Trattori in protesta: presidio sulla Sciacca-Palermo per difendere i diritti agricoli - avvisatore.it

Presidio permanente degli agricoltori e allevatori della Valle del Belice contro le politiche dell’Unione Europea

Da stamattina, in località Gulfa lungo la strada veloce Sciacca-Palermo, si sta svolgendo un presidio permanente di agricoltori e allevatori della Valle del Belice. La protesta è diretta contro le politiche dell’Unione Europea che stanno danneggiando il settore agricolo della zona.

Agricoltori e allevatori in lotta per una remunerazione equa

Gaspare La Marca, responsabile del Movimento spontaneo dei produttori agricoli del Belice, che rappresenta circa 500 imprenditori, afferma che la produzione agricola, a partire dal grano, viene remunerata in modo insufficiente. “È evidente che questa Politica agricola comune ci danneggia”, dichiara La Marca.

Una protesta visibile e decisa

Decine di trattori e cartelli con messaggi di protesta sono stati concentrati nello svincolo per Sambuca di Sicilia. Uno dei cartelli esibisce la scritta “Agricoltori e allevatori in croce”, accanto a una riproduzione del simbolo della crocifissione.

Lamenti e richieste degli agricoltori

Gaspare Viola, sindaco di Santa Margherita di Belice, afferma che gli agricoltori continuano a subire decisioni dannose prese a Bruxelles. In particolare, si lamenta dell’invasione di grani insalubri contenenti microtossine, che mettono a rischio la salute dei consumatori. Viola sottolinea anche l’importanza della tradizione millenaria dei grani antichi nella zona.

Gli imprenditori agricoli denunciano inoltre il basso compenso per la consegna delle uve destinate alla produzione di vino, la cattiva manutenzione delle strade rurali e chiedono che la Regione faccia chiarezza sulla salubrità dell’acqua del lago Arancio, che attualmente non può essere utilizzata.

La Marca conclude affermando che questa protesta non sarà l’ultima e che gli agricoltori stanno cercando di far sentire la loro voce da anni. Le manifestazioni che si stanno svolgendo in tutta Europa sono un segno di una crescente insoddisfazione diffusa.

