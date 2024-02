Trattori minacciano di entrare a Roma se Lollobrigida non li riceve

“Riscatto agricolo” minaccia di portare i trattori a Roma

Il movimento “Riscatto agricolo” ha lanciato un “ultimatum” al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, minacciando di portare i trattori a Roma se non verrà fissato un incontro. Secondo Andrea Papa, uno dei leader del movimento, finora non è stato ricevuto alcun contatto da parte del ministro. Tuttavia, la manifestazione di domani a San Giovanni rappresenta un risultato positivo, e i dieci trattori del movimento si muoveranno dal presidio, scortati dalle forze dell’ordine.

Un incontro richiesto ma ancora senza risposta

Il movimento “Riscatto agricolo” chiede un incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ma finora non ha ricevuto alcuna risposta. Andrea Papa, uno dei leader del movimento, sottolinea l’importanza di un dialogo diretto con il ministro. Nonostante la mancanza di risposte, la manifestazione prevista per domani a San Giovanni rappresenta un risultato positivo. I dieci trattori del movimento si sposteranno dal presidio, accompagnati dalle forze dell’ordine.

L’ultimatum: i trattori “andranno liberi per la città”

Il movimento “Riscatto agricolo” ha stabilito un ultimatum che scade sabato alle 12 per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Se non verrà data una risposta entro tale termine, i trattori del movimento “andranno liberi per la città”. Questa dichiarazione è stata fatta da Andrea Papa, uno dei leader del movimento. Il movimento chiede un incontro con il ministro per discutere delle proprie richieste e delle problematiche del settore agricolo.

