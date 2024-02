Trattori presenti in Vaticano per Angelus, benedizione per aiutare l'agricoltura - avvisatore.it

Protesta dei Trattori: Invito Speciale per Assistere alla Messa con Papa Francesco

Le organizzazioni di protesta dei trattori si preparano per un evento straordinario a Piazza Pio XII, in Vaticano, durante l’Angelus del Papa. In un gesto inaspettato, hanno ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa che autorizza la loro presenza alla messa in piazza San Pietro a Roma con un invito speciale.

Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita.

Invito Esclusivo: Partecipazione alla Messa con Ercolina2

La comunicazione ricevuta include l’invito a partecipare alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2. Nel messaggio inviato, si sottolinea che l’invito è aperto a tutti senza simboli o trattori, e l’appuntamento è fissato per le 10:00 in piazza San Pietro.

Siete tutti invitati senza bandiere né trattori, ci ritroveremo verso le ore 10:00 in piazza San Pietro.

Appello alla Partecipazione: Un’Occasione Unica nella Vita

Nonostante il poco tempo a disposizione per l’organizzazione dell’evento, le organizzazioni ribadiscono l’importanza di cogliere questa rara opportunità. Invitano tutti a partecipare numerosi alla messa con Papa Francesco, sottolineando l’eccezionalità di un invito del genere che capita una sola volta nella vita.

Capiamo che il tempo per l’organizzazione dell’evento è molto ristretto però – aggiungono – questo è un invito che capita solo una volta nella vita, vi aspettiamo numerosi!

