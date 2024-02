Trattori tornano a Roma: nuova manifestazione nel centro città

Trattori in Centro a Roma per la Manifestazione del MAF

I cinque trattori provenienti dal presidio di via Nomentana hanno raggiunto il centro di Roma, dirigendosi verso Bocca della Verità per partecipare alla manifestazione organizzata dal Maf (Movimenti agricoli federati). Tra i partecipanti, anche una parte degli agricoltori di Riscatto agricolo, che ha mantenuto il proprio punto di raccolta nella capitale.

Protesta e Solidarietà: le Parole di Roberto Rosati

“Siamo di nuovo in piazza per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni della nostra protesta”, afferma Roberto Rosati, uno dei portavoce del movimento. Si prevede che la permanenza dei manifestanti si protrarrà fino alle 16, con una conferenza stampa prevista per mezzogiorno per rispondere a tutte le domande dei presenti.

Spinaci Freschi per Tutti: Iniziativa Sostenibile dei Manifestanti

Al presidio di via Nomentana 1111, Roberto Rosati annuncia l’arrivo di 15mila chili di spinaci freschi, destinati a essere donati a tutti i cittadini che visiteranno il luogo della protesta tra oggi e domani. In un’ottica di sostenibilità ambientale, si invita la popolazione a portare da casa le proprie buste riutilizzabili per il ritiro delle verdure.

