Travaglio vs Fedez: lite su Lucarelli e Ferragni a Muschio Selvaggio

Scontro tra Fedez e Marco Travaglio: il confronto su Selvaggia Lucarelli

Nella puntata di Muschio Selvaggio di oggi, si è consumato uno scontro acceso tra Fedez e Marco Travaglio, con al centro della discussione la giornalista Selvaggia Lucarelli. Durante la chiacchierata, a cui ha preso parte anche Daniele Capezzone, si è affrontato il tema del ‘giornalismo selvaggio’. Fedez ha sollevato il problema dell’attenzione mediatica disomogenea, sottolineando:

«Sapete quanti articoli sono stati dedicati a Chiara Ferragni e al caso Balocco a dicembre? 6492. Alla guerra in Palestina? 4300. Sui femminicidi? 1300. Questo è un termometro di una stampa sana?»

L’uso dei social e il ruolo del giornalismo

In risposta alle critiche, Fedez ha evidenziato l’importanza di un uso responsabile dei social media, affermando:

«Possiamo segnalare come funzionano i social e prendere le nostre contromisure: io i social li uso per segnalare mie iniziative o del giornale, non per continui interventi ai quali le persone rispondono perché vedono il nome e non quello che c’è scritto. I social sono come il sifone a ‘u’, se ci butti merda prima o poi ti torna in faccia».

Riflessioni sul giornalismo e la figura di Selvaggia Lucarelli

Fedez ha portato alla luce un caso specifico coinvolgente Selvaggia Lucarelli, affermando:

«Noi abbiamo intervistato Matteo, il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia. Selvaggia Lucarelli ha fatto un’inchiesta sulla raccolta fondi creata dagli amici. Da quello che si evince o perlomeno da quello che abbiamo constatato, lo strumento giornalistico viene usato in maniera tale da diventare pericoloso».

Travaglio ha difeso il ruolo della giornalista, sottolineando:

«Selvaggia Lucarelli a me piace, io ne vorrei avere 20 perché fa scoop che vengono ripresi dalla stampa mondiale. Avete ragione, non si può sparare con il bazooka al moscerino. Il caso della raccolta fondi del ragazzo non ha avuto lo stesso bazooka che Lucarelli usa quando attacca Salvini, Meloni o Boldrini».

La discussione ha evidenziato le divergenze di opinione sul giornalismo contemporaneo e il ruolo dei personaggi pubblici nell’informazione, mettendo in luce le complessità e le sfide del mondo mediatico attuale.

