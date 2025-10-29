Tre ricette autunnali perfette per Halloween: protagonisti i funghi freschi

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Dai finger food mostruosi al risotto nero, ecco come trasformare i funghi in piatti originali per la notte più magica dell’anno.

Con l’arrivo di Halloween, la cucina si tinge di colori autunnali e profumi intensi.

Se la zucca è la regina indiscussa di ottobre, i funghi freschi restano i compagni ideali per piatti ricchi di gusto e atmosfera. Versatili, leggeri e naturali, si prestano a mille interpretazioni: dai primi cremosi ai finger food divertenti, fino ai secondi piatti più eleganti.

Quest’anno, dimentica i soliti dolcetti: porta in tavola ricette salate di Halloween con i funghi come protagonisti. Ecco tre idee facili da realizzare, perfette per stupire amici e familiari.

🧙‍♀️ 1. Dita della Strega ai Funghi e Formaggio

Una rivisitazione salata delle classiche “dita della strega”: croccanti fuori e cremose dentro.

Ingredienti:

pasta sfoglia, funghi champignon freschi, formaggio spalmabile, aglio, rosmarino, sale e pepe.

Preparazione:

Cuoci i funghi tritati con aglio e rosmarino, poi mescolali con il formaggio per creare una farcia morbida. Taglia la pasta sfoglia a strisce, farcisci e modella in forma di dita.

Decora con una mandorla per simulare l’unghia e inforna a 180°C per 20 minuti.

Un antipasto spaventoso… ma delizioso.

🎃 2. Risotto Nero con Funghi e Nero di Seppia

Un piatto che conquista prima gli occhi e poi il palato. Il nero di seppia regala al risotto un colore intenso e misterioso, mentre i funghi freschi aggiungono un tocco di bosco.

Preparazione:

Soffriggi cipolla e funghi in poco olio, aggiungi il riso e sfuma con vino bianco.

A metà cottura incorpora il nero di seppia e termina con parmigiano grattugiato.

Puoi decorare la superficie con una ragnatela di panna o formaggio per un effetto Halloween assicurato.

🕸️ 3. Mini Burger “Fantasmini” ai Funghi

Piccoli, divertenti e perfetti per i bambini: i mini burger “fantasmini” sono una delle ricette più simpatiche per Halloween.

Preparazione:

Unisci alla carne macinata dei funghi trifolati e forma dei mini hamburger. Cuocili e coprili con una fetta di formaggio ritagliata a forma di fantasma.

Servi nei mini panini con salsa BBQ o maionese.

Un’idea che fa sorridere anche i più paurosi.

🍄 Il segreto del successo? Funghi freschi e di qualità

I funghi freschi non solo donano un sapore unico ai piatti, ma rappresentano anche un ingrediente sano, ricco di vitamine e minerali. Perfetti per ricette leggere e nutrienti, sono il simbolo per eccellenza dell’autunno.

👉 Consiglio della redazione: per risultati ottimali, scegli funghi freschi italiani coltivati e confezionati nel rispetto della stagionalità.

Tra le realtà che si distinguono per qualità e selezione c’è Milletti, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di funghi freschi, consigliata per chi vuole portare in tavola il profumo autentico del bosco.