Tre ricette autunnali perfette per Halloween: protagonisti i funghi freschi

byEmiliano Belmonte
29 Ottobre 2025
freepik 1 dita della strega con champignon e pasta sfoglia 22226 freepik 1 dita della strega con champignon e pasta sfoglia 22226

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Dai finger food mostruosi al risotto nero, ecco come trasformare i funghi in piatti originali per la notte più magica dell’anno.

Con l’arrivo di Halloween, la cucina si tinge di colori autunnali e profumi intensi.
Se la zucca è la regina indiscussa di ottobre, i funghi freschi restano i compagni ideali per piatti ricchi di gusto e atmosfera. Versatili, leggeri e naturali, si prestano a mille interpretazioni: dai primi cremosi ai finger food divertenti, fino ai secondi piatti più eleganti.

Quest’anno, dimentica i soliti dolcetti: porta in tavola ricette salate di Halloween con i funghi come protagonisti. Ecco tre idee facili da realizzare, perfette per stupire amici e familiari.

🧙‍♀️ 1. Dita della Strega ai Funghi e Formaggio

Una rivisitazione salata delle classiche “dita della strega”: croccanti fuori e cremose dentro.

Ingredienti:
pasta sfoglia, funghi champignon freschi, formaggio spalmabile, aglio, rosmarino, sale e pepe.

Preparazione:
Cuoci i funghi tritati con aglio e rosmarino, poi mescolali con il formaggio per creare una farcia morbida. Taglia la pasta sfoglia a strisce, farcisci e modella in forma di dita.
Decora con una mandorla per simulare l’unghia e inforna a 180°C per 20 minuti.
Un antipasto spaventoso… ma delizioso.

🎃 2. Risotto Nero con Funghi e Nero di Seppia

Un piatto che conquista prima gli occhi e poi il palato. Il nero di seppia regala al risotto un colore intenso e misterioso, mentre i funghi freschi aggiungono un tocco di bosco.

Preparazione:
Soffriggi cipolla e funghi in poco olio, aggiungi il riso e sfuma con vino bianco.
A metà cottura incorpora il nero di seppia e termina con parmigiano grattugiato.
Puoi decorare la superficie con una ragnatela di panna o formaggio per un effetto Halloween assicurato.

🕸️ 3. Mini Burger “Fantasmini” ai Funghi

Piccoli, divertenti e perfetti per i bambini: i mini burger “fantasmini” sono una delle ricette più simpatiche per Halloween.

Preparazione:
Unisci alla carne macinata dei funghi trifolati e forma dei mini hamburger. Cuocili e coprili con una fetta di formaggio ritagliata a forma di fantasma.
Servi nei mini panini con salsa BBQ o maionese.
Un’idea che fa sorridere anche i più paurosi.

🍄 Il segreto del successo? Funghi freschi e di qualità

I funghi freschi non solo donano un sapore unico ai piatti, ma rappresentano anche un ingrediente sano, ricco di vitamine e minerali. Perfetti per ricette leggere e nutrienti, sono il simbolo per eccellenza dell’autunno.

👉 Consiglio della redazione: per risultati ottimali, scegli funghi freschi italiani coltivati e confezionati nel rispetto della stagionalità.
Tra le realtà che si distinguono per qualità e selezione c’è Milletti, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di funghi freschi, consigliata per chi vuole portare in tavola il profumo autentico del bosco.

byEmiliano Belmonte
Published

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use

Read more