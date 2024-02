Tre star internazionali protagoniste della campagna Valentino L’Ecole

Valentino L’École: Tre Talent Internazionali a New York

La città di New York è lo sfondo della nuova campagna Valentino L’École, che vede come protagoniste tre talent internazionali. Si tratta della supermodella statunitense Kaia Gerber, con una somiglianza impressionante con Cindy Crawford, dell’attrice sudcoreana Son Ye-jin e della regina del pop in Asia, Jolin Tsai.

Le immagini, ideate dal direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli, e scattate dai fotografi Mert Alas & Marcus Piggott, stabiliscono un vero rapporto tra la moda e chi la indossa, trasformando la percezione del nudo.

“Scatto dopo scatto, i mondi delle tre protagoniste convergono e s’intrecciano, culminando in una fusione di espressione artistica“.

Espressione Artistica e Sensualità: Il Cuore della Campagna

Gli scatti della campagna Valentino L’École mettono in evidenza elementi di colore rosso, bianco e nero, regnanti sovrani e capaci di sprigionare sensualità. Si stabilisce un dialogo intenso tra corpo e abito, dove anche il lavoro artigianale viene esaltato.

La maison introduce la tecnica dell’“Altorilievo”, una lavorazione scultorea realizzata a mano che mostra la pelle del corpo attraverso tagli di alta sartoria. In primo piano spicca la Valentino Garavani VLogo Moon bag, dalla forma sensuale che evoca il corpo femminile.

Un Tributo all’Eleganza e alla Creatività

La campagna Valentino L’École a New York si configura come un tributo all’eleganza e alla creatività, con tre icone internazionali che incarnano lo spirito innovativo e raffinato della maison. Le immagini catturano l’essenza di una moda che va oltre l’apparenza, trasmettendo un messaggio di bellezza e sofisticazione senza tempo.

