“Tregua Israele-Hamas: Il giorno X per la pace, svelando lo scenario”

Una possibile tregua nella Striscia di Gaza mentre l’Onu lancia l’allarme per Rafah

Le forze armate israeliane continuano l’offensiva nella Striscia di Gaza, concentrandosi sulla città di Rafah, che ospita oltre 1,5 milioni di palestinesi. L’Onu ha lanciato un nuovo allarme, avvertendo che in caso di attacco di Israele a Rafah “si rischia un massacro”. Nel frattempo, si stanno svolgendo importanti negoziati al Cairo per raggiungere un accordo di cessate il fuoco.

Hamas parla con l’Iran, il Mossad al Cairo

Secondo una fonte di Hamas intervistata dalla Cnn, i mediatori stanno lavorando per raggiungere un’intesa sul cessate il fuoco e per avviare un processo di scambio di prigionieri e di invio di aiuti umanitari a Gaza. Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano si è incontrato con il capo dell’ufficio politico di Hamas a Doha, discutendo della situazione a Gaza e della necessità di porre fine all’aggressione israeliana.

Israele non cambia linea, Netanyahu blocca la proposta del Mossad

La delegazione israeliana, guidata dal capo del Mossad e dal direttore dello Shin Bet, si è recata al Cairo per ascoltare senza formulare alcuna offerta. Secondo il Times of Israel, l’ordine di “ascoltare” sarebbe stato dato direttamente dal premier Benjamin Netanyahu, che ha bloccato una proposta elaborata dal Mossad, dallo Shin Bet e dal generale Nitzan Alon. Israele continua a ritenere “irragionevoli” le richieste di Hamas per un cessate il fuoco permanente e la liberazione dei prigionieri palestinesi.

Israele, ancora non c’è piano per civili a Gaza

L’esercito israeliano sta continuando l’operazione di terra a Gaza. Il capo di stato maggiore delle forze di difesa ha dichiarato che se dovesse scattare la tregua, l’esercito sarebbe pronto a riprendere l’offensiva per smantellare Hamas. Non è ancora stato presentato un piano di evacuazione per la popolazione di Rafah, dove si sono rifugiati circa 1,6 milioni di palestinesi. L’obiettivo dell’esercito è quello di creare un piano che permetta di evacuare i civili in modo sicuro, differenziandoli dai militanti di Hamas.

Il capo degli affari umanitari delle Nazioni Unite ha espresso profonda preoccupazione per il previsto attacco israeliano a Rafah, avvertendo che potrebbe portare a un massacro e mettere a rischio l’operazione umanitaria già fragile a Gaza.

Caccia al leader di Hamas, spunta un video: Sinwar nel tunnel

Le forze armate israeliane continuano a cercare Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza. È stato diffuso un video che mostra Sinwar e la sua famiglia in fuga attraverso uno dei tunnel di Hamas a Khan Yunis. Il filmato è stato girato dalle telecamere di sorveglianza di Hamas e recuperato dalle truppe israeliane.

