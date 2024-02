Tributo a Paolo Annunziato: la sua battaglia contro la Sla

Tributo a Paolo Annunziato: Un Esempio di Coraggio e Innovazione

Paolo Annunziato, ex direttore del Cnr e presidente del Cira, è stato ricordato ieri a Capua in un evento speciale per celebrare il suo contributo alla scienza e alla lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica. Annunziato, scomparso a causa della malattia, è stato elogiato per la sua straordinaria personalità e la sua capacità di unire persone e conoscenze per un futuro migliore. I vertici dei principali enti con cui ha collaborato si sono riuniti per onorare la sua eredità e continuare il suo lavoro.

L’evento, organizzato dal Cira in collaborazione con diverse istituzioni tra cui Confindustria, Cnr e Aisla, ha sottolineato l’importanza della ricerca tecnologica nella lotta alla Sla. Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla, ha evidenziato come l’innovazione scientifica richieda un approccio multidisciplinare per rispondere alle esigenze dei pazienti neurologici. Collaborazioni tra istituzioni, aziende e associazioni sono cruciali per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

“La ricerca tecnologica è cruciale per affrontare la Sla, offrendo opportunità di comunicazione, interazione e preservazione dell’autonomia*”, ha dichiarato Massimelli.

Impegno per un Futuro Inclusivo e Innovativo

L’evento ha segnato l’inizio delle celebrazioni per il 40° anniversario del Cira, con un focus sull’importanza di superare gli ostacoli fisici e lavorare verso un futuro più inclusivo. Antonio Blandini, presidente del Cira, ha richiamato l’appello di Annunziato per un’impegno comune nel superare le sfide e creare un ambiente più accogliente per tutti. Autorità come il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e l’assessore alla Ricerca della Regione Campania, Valeria Fascione, hanno sottolineato l’urgenza di promuovere una cultura del cambiamento per garantire opportunità e una vita di qualità per tutti.

Emilio Campania, direttore del Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’energia e i trasporti del Cnr, ha evidenziato l’importanza dello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, come l’intelligenza artificiale, per rispondere alle esigenze delle persone.

Investire nella Ricerca e nella Collaborazione

Mauro Annunziato, fratello di Paolo e già direttore divisione Smart Energy di Enea, ha sottolineato l’importanza di investire nella ricerca sulla Sla non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo. Ogni scoperta tecnologica può significare anni di vita migliori per i pazienti affetti dalla malattia. Luigi Nicolais, presidente di Materias, ha invitato i ricercatori a condividere le proprie conoscenze per promuovere un approccio culturale alla ricerca che favorisca il progresso sociale.

Mario Sabatelli, direttore clinico Nemo Roma e presidente della Commissione medico-scientifica Aisla, ha sottolineato l’importanza di non arrendersi di fronte alle sfide come la Sla, ma di guardare avanti con coraggio e determinazione per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

La visione di Paolo Annunziato continua a ispirare la comunità scientifica e sociale a collaborare per trovare soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide legate alla Sla e alle malattie neurologiche.

