Tributo degli Scout a don Giuseppe Diana a Casal di Principe

La Marcia dei Scout in Onore di Don Diana

Oltre cinquemila giovani scout provenienti da diverse parti d’Italia* si sono uniti in un’imponente marcia per onorare la memoria di don Giuseppe Diana a Casal di Principe, patria del sacerdote assassinato dai clan camorristici. Le strade del piccolo centro della Campania hanno tremato sotto i passi determinati degli scout, che hanno reso omaggio al coraggio e alla determinazione di don Diana nella sua lotta per la legalità.*

Le Voci Unite degli Scout in Ricordo di Don Diana

“Non era solo un sacerdote, ma un compagno di viaggio, un amico”: queste parole echeggiavano tra le vie di Casal di Principe mentre i fazzolettoni degli scout sventolavano all’unisono. Oltre settemila giovani, riuniti per commemorare il trentesimo anniversario dell’omicidio di don Giuseppe Diana, hanno riversato amore e rispetto nel luogo dove il sacerdote è sepolto, riconoscendo il suo ruolo di esempio di integrità e coraggio.

Don Giuseppe Diana: Educator Scout e Custode di Anime

Don Giuseppe Diana, con il suo impegno incrollabile per la legalità e il suo ruolo di educatore, ha lasciato un’impronta profonda nel cuore degli scout che lo considerano un punto di riferimento morale e spirituale. La nuova statua di bronzo eretta in suo onore all’interno del cimitero di Casal di Principe rappresenta un tributo tangibile alla sua eredità e al suo sacrificio, testimoniato anche dalla presenza del sindaco Renato Natale.

Questo articolo è una profonda riflessione sul legame tra *don Giuseppe Diana e gli scout, evidenziando il loro rispetto e ammirazione per il sacrificio del sacerdote nella lotta contro la criminalità organizzata. La marcia e la cerimonia commemorativa diventano simboli tangibili dell’influenza positiva di don Diana sulla gioventù, trasmettendo un messaggio di speranza e coraggio.*