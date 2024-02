Triennale Milano inaugura Cuore: un nuovo spazio dedicato agli archivi e alla ricerca

Triennale Milano inaugura il suo Cuore: uno spazio dedicato agli archivi

Triennale Milano ha inaugurato il suo Cuore, uno spazio dedicato ai suoi archivi che comprendono oltre 300mila oggetti, opere, libri, foto, disegni, modelli, video e audio. Questo nuovo spazio, aperto al pubblico, è stato progettato per la ricerca e la divulgazione. Grazie a un lavoro di progettazione e ripristino, è stata riportata alla luce l’architettura originale di Giovanni Muzio del 1933, che permette di ammirare la scala a raggiera dal momento dell’ingresso nel palazzo dell’Arte.

Il presidente della Triennale, Stefano Boeri, ha spiegato che l’obiettivo di Cuore è quello di creare un luogo in cui la storia possa essere generativa. Cuore sarà aperto gratuitamente tutti i giorni e offrirà una selezione dei volumi della biblioteca e dei tesori dell’archivio. Inoltre, saranno esposti elementi di archivi “ospiti” nelle bacheche al centro della sala, come ad esempio l’archivio Castiglioni o il Casva, il centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Milano.

La direttrice della Triennale, Carla Morogallo, ha spiegato che l’inaugurazione di Cuore fa parte di un progetto di recupero delle spazialità di Muzio, iniziato nel 2018 con il restauro del Teatro dell’Arte e proseguito con la curva al primo piano, la caffetteria e i servizi. Il progetto di Cuore è stato sviluppato da AR.CH.IT Luca Cappelletti, che ha unito il ripristino dell’originale progetto con la sostenibilità, utilizzando tecnologie all’avanguardia per il risparmio energetico. Ad esempio, è stato possibile ripristinare il vetrocemento, che permette di sfruttare la luce naturale e, di sera, illumina la facciata del Palazzo dall’interno come una lanterna.

L’illuminazione di Cuore è stata curata da Erco, mentre UniFor ha ideato gli scaffali appositamente progettati per conservare i vari reperti, realizzati con pannelli Saviola, un materiale interamente riciclato. Inoltre, l’inaugurazione di Cuore è stata l’occasione perfetta per inaugurare il rinato centro Studi di Triennale, che si occuperà di sviluppare temi centrali nella programmazione e nelle prossime esposizioni triennali. Saranno attivate collaborazioni e borse di studio, e sono già stati avviati tre percorsi di dottorato in collaborazione con il dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano per approfondire aspetti legati alla Triennale del 2025, che sarà dedicata alle Diversità.

Fonte: ANSA

About The Author