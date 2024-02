Trionfo del Manchester City a Copenhagen: vittoria 3-1 nella Champions

Il Manchester City vince 3-1 contro il Copenhagen nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League

Il Manchester City di Pep Guardiola rispetta il pronostico e si impone con un risultato di 3-1 nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Copenhagen. Nonostante la vittoria, la squadra inglese ha dovuto affrontare una sfida più difficile del previsto.

De Bruyne protagonista con un gol e un assist

Il rientrante Kevin De Bruyne è stato il protagonista indiscusso della partita, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del Manchester City. La squadra inglese ha iniziato la partita in modo aggressivo e al 10′ minuto è passata in vantaggio grazie a un gol di De Bruyne, che con un preciso tiro di destro ha trovato l’angolino in basso a sinistra.

Nonostante il vantaggio, il Manchester City ha continuato a spingere e ha sfiorato il gol con Haaland e Bernardo Silva. Tuttavia, al 34′ minuto, il Copenhagen ha sorpreso il City pareggiando il punteggio con un tiro di Magnus Mattsson da fuori area che ha trovato l’angolino in basso a destra.

Il Manchester City non si è arreso e ha ripreso a attaccare l’area avversaria. Al 45′ minuto, De Bruyne è stato protagonista di un contrasto al limite dell’area, deviando il pallone verso Bernardo Silva che, con un tocco delicato, ha superato il portiere avversario per il 2-1.

Il City cerca il terzo gol ma è Foden a chiudere la partita

Nella ripresa, il Manchester City ha continuato a premere in cerca del terzo gol che avrebbe chiuso definitivamente la partita. Foden e De Bruyne hanno provato a segnare, ma senza successo. Al 63′ minuto, Haaland ha colpito la traversa con un colpo di testa da centro area. Il norvegese ha continuato a cercare il gol fino alla fine della partita, ma è stato Foden a segnare il terzo gol al 92′, rendendo ancora più confortevole la situazione per la gara di ritorno in Inghilterra.

La vittoria del Manchester City nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Copenhagen conferma la forza della squadra di Guardiola, ma allo stesso tempo dimostra che nulla è scontato in questa competizione. La squadra inglese dovrà rimanere concentrata e determinata per affrontare la gara di ritorno e assicurarsi un posto ai quarti di finale.

