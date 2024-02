Truffata in Spagna: anziana di 70 anni ingannata con foto di Casillas - avvisatore.it

Anziana truffata di 36mila euro con foto ritoccate di Iker Casillas: la storia di un raggiro sentimentale

Una storia di truffa che ha scosso la Spagna riguarda un’anziana donna di 70 anni, vittima di un malvivente che le ha sottratto circa 36mila euro. Il truffatore ha utilizzato delle foto ritoccate di Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, per ingannare la signora. Questo raggiro, definito una “truffa sentimentale”, ha sfruttato la fragilità e la solitudine della donna, portandola a perdere una somma considerevole di denaro nel corso degli ultimi mesi.

La truffa sentimentale che ha sfruttato la fragilità di un’anziana

La vittima di questa truffa sentimentale ha raccontato la sua dolorosa esperienza. La donna, che preferisce mantenere l’anonimato, ha spiegato di aver conosciuto l’uomo su un sito di incontri online. Il truffatore si è presentato come Iker Casillas, utilizzando foto ritoccate del famoso ex portiere. La signora, che si sentiva sola e desiderosa di trovare compagnia, è caduta nella trappola dell’impostore.

Il malvivente ha iniziato a inviare messaggi alla donna, mostrandosi interessato e affettuoso. Nel corso delle conversazioni, ha saputo conquistare la fiducia della vittima, che si è lasciata coinvolgere emotivamente. Il truffatore ha sfruttato la fragilità della donna, facendole credere di essere innamorato e di voler costruire una relazione con lei.

Un’ingente somma di denaro persa a causa della truffa

La truffa sentimentale ha preso una piega ancora più dolorosa quando il malvivente ha iniziato a chiedere soldi alla donna. Utilizzando varie scuse, come problemi finanziari o spese mediche, il truffatore ha convinto la signora a inviargli ingenti somme di denaro. Nel corso dei mesi, la vittima ha inviato al truffatore circa 36mila euro, credendo di aiutare l’uomo che amava.

Solo dopo diverso tempo, la donna ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse. Ha cercato di contattare Iker Casillas tramite i social media, ma senza successo. A quel punto, ha capito di essere stata vittima di una truffa e ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti.

La storia di questa anziana truffata ha suscitato grande clamore in Spagna, mettendo in luce il pericolo delle truffe sentimentali online. È importante che le persone siano consapevoli di questi rischi e che si proteggano da eventuali truffatori. La solitudine e la fragilità possono rendere le persone più vulnerabili, ma è fondamentale mantenere la cautela e non fidarsi di sconosciuti che si presentano online con identità false.

La polizia spagnola sta indagando sul caso e sta cercando di identificare il truffatore. Nel frattempo, è importante diffondere la consapevolezza su questo tipo di truffe e incoraggiare le persone a segnalare eventuali casi simili. La storia di questa anziana truffata è un monito per tutti, un promemoria che ci invita a essere cauti e a proteggerci dalle insidie del mondo virtuale.

