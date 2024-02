Trump e l’uscita degli USA dalla NATO: regole e scenario

Donald Trump e la possibilità di uscire dalla Nato

Donald Trump potrebbe davvero uscire dalla Nato? Questa domanda è tornata di attualità dopo le recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, che ha ribadito la sua ostilità verso i paesi che non contribuiscono in modo adeguato alla difesa comune. Secondo Trump, chi non paga merita di essere attaccato dalla Russia di Vladimir Putin. Ma quali sono le possibilità effettive che ciò accada?

Il processo di uscita dalla Nato

Per uscire dalla Nato, Donald Trump dovrebbe notificare al suo stesso governo l’intenzione di lasciare l’Alleanza Atlantica. Questo è previsto dall’articolo 13 del Trattato Atlantico, firmato nel 1949. L’articolo stabilisce che qualsiasi membro che voglia uscire dalla Nato deve inviare una “notifica di denuncia” agli Stati Uniti, che sono lo stato depositario del Trattato. L’uscita effettiva avverrebbe un anno dopo la notifica.

Finora nessun paese membro ha mai invocato l’articolo 13, anche se diversi paesi ne hanno preso in considerazione la possibilità. Un esempio è la Francia, che nel 1966 decise di uscire dal comando militare Nato per perseguire un programma di difesa indipendente. Tuttavia, nel 2009 la Francia è rientrata nel comando integrato.

La legge anti-Trump e il ruolo del Congresso

Il timore che Trump possa effettivamente portare avanti la minaccia di abbandonare la Nato ha spinto il Congresso americano ad approvare una legge che impedisce al presidente di sospendere, terminare o ritirare gli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica senza il consenso del Senato o un atto del Congresso. La legge è stata firmata dal senatore Tim Kaine e dal senatore Marco Rubio ed è stata approvata in modo bipartisan.

Tuttavia, dopo le recenti dichiarazioni di Trump, Rubio ha affermato di non credere che l’ex presidente abbia intenzione di uscire dalla Nato. Ha sottolineato che Trump non parla come un politico tradizionale e che le sue parole potrebbero essere interpretate in modo diverso da quello che sembra.

La storia di Trump e la Nato

Durante il suo mandato, Trump ha avuto frequenti scontri con gli alleati della Nato. Ha criticato i paesi membri per non spendere abbastanza per la difesa e li ha esortati a raggiungere l’obiettivo del 2% del Pil. Ha messo in discussione anche i principi fondamentali dell’Alleanza, come l’articolo 5 che sancisce la difesa collettiva.

Nonostante ciò, nel suo programma elettorale Trump ha fatto solo un vago riferimento alla Nato, affermando la necessità di rivalutare l’obiettivo e la missione dell’Alleanza. Tuttavia, le sue precedenti dichiarazioni indicano che Trump ha considerato l’idea di uscire dalla Nato come un modo per risparmiare denaro e concentrare le risorse in altri settori.

In conclusione, sebbene le dichiarazioni di Trump abbiano sollevato preoccupazioni sulla possibilità che possa portare gli Stati Uniti fuori dalla Nato, ci sono ostacoli legali e politici che rendono questa eventualità improbabile. Tuttavia, la sua posizione critica nei confronti dell’Alleanza potrebbe avere conseguenze sulle relazioni transatlantiche e sulla coesione interna della Nato stessa.

About The Author