Trump lancia sneakers dorate dopo maxi multa

Donald Trump lancia una linea di sneaker dopo la condanna a pagare 355 milioni di dollari

Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti, ha deciso di ampliare i suoi orizzonti imprenditoriali lanciando una linea di scarpe da ginnastica, un progetto che aveva in mente da tempo. Con un prezzo che varia tra i 199 e i 399 dollari, le sneaker, chiamate ‘Trump Sneakers’, sono state presentate durante lo Sneaker Con di Filadelfia. Trump ha sottolineato l’entusiasmo per questa nuova avventura: “Ho alcune persone incredibili che lavorano con me sulle cose e hanno inventato questo… e penso che sarà un grande successo.” Questa iniziativa potrebbe rappresentare un modo per il magnate di avvicinarsi ai suoi sostenitori più giovani.

La linea comprende tre modelli distinti: una scarpa alta dorata chiamata ‘Never surrender high top sneaker’, una scarpa rossa senza lacci denominata ‘T – Red Wavee’ e una scarpa bianca senza lacci chiamata ‘Potus 45’. Le vendite delle sneaker non sono legate alla campagna presidenziale di Trump o alla Trump Organization, ma sono state concesse in licenza a Cic Ventures Llc.

Donald Trump dovrà pagare 450 milioni di dollari per condanne e risarcimenti

Dopo la condanna a pagare 355 milioni di dollari per frode a New York, Donald Trump si troverà a dover affrontare un’altra pesante spesa per i processi civili a cui è stato condannato. Considerando anche i 83 milioni di dollari per il caso di diffamazione di E.Jean Carroll, l’ex presidente potrebbe dover sborsare una cifra totale che si aggira intorno ai 450 milioni di dollari, inclusi gli interessi. Questo rappresenterebbe una percentuale significativa del suo patrimonio, stimato intorno ai 2,6-3,1 miliardi di dollari, mettendo a rischio la vendita di alcuni dei suoi beni personali.

Oltre alle multe e ai risarcimenti, Trump dovrà affrontare ingenti spese legali. Ha già dichiarato di aver pagato 100 milioni di dollari agli avvocati e i costi legali continuano ad aumentare, con i comitati di raccolta fondi che hanno speso milioni per consulenze legali nel 2023.

Implicazioni della condanna sul futuro di Donald Trump e della Trump Organization

La decisione del giudice Arthur Engoron di vietare a Donald Trump e ai suoi figli Don Jr. e Eric di guidare società a New York per rispettivamente tre e due anni avrà un impatto significativo sulle attività della Trump Organization. Questa restrizione potrebbe complicare notevolmente la gestione dell’organizzazione nei prossimi anni, aggiungendo ulteriori sfide alla situazione finanziaria già precaria dell’ex presidente.

About The Author