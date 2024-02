Trump paragona se stesso a Navalny e difende Putin: “Io perseguitato come lui”

Donald Trump paragona i suoi problemi legali alla morte di Alexei Navalny

Donald Trump ha recentemente fatto un paragone tra le sue questioni legali e la morte di Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa. Durante un’intervista con Fox News in South Carolina, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso un tributo moderato a Navalny, definendolo “un uomo molto coraggioso”. Tuttavia, Trump ha evitato di assumersi alcuna responsabilità per la tragica morte del leader russo avvenuta in una colonia penale la scorsa settimana.

“Navalny era un uomo molto coraggioso e probabilmente non sarebbe dovuto tornare in Russia. Ed è una cosa orribile”, ha dichiarato Trump, sottolineando la pericolosità della situazione in cui si trovava Navalny.

Accuse di persecuzione politica da parte di Trump

Durante l’intervista, Donald Trump ha anche affrontato il tema della presunta persecuzione politica, affermando che situazioni simili si verificano anche negli Stati Uniti. Ha sostenuto di essere vittima di ripetute incriminazioni e processi a causa del suo coinvolgimento in politica, paragonando la situazione a un’evoluzione verso un sistema simile a quello comunista.

“Sta accadendo anche nel nostro Paese. Ci stiamo trasformando in un paese comunista in molti sensi. E se guardate a questo, io sono il candidato principale. E vengo incriminato”, ha dichiarato Trump durante il dibattito trasmesso da Fox News in South Carolina.

Trump critica il sistema legale e politico statunitense

Donald Trump ha ribadito le sue preoccupazioni riguardo alla direzione presa dal sistema legale e politico degli Stati Uniti, sottolineando di essere stato incriminato multiple volte per motivi che ritiene infondati e ridicoli. Il tycoon, attualmente favorito per la nomina presidenziale repubblicana, ha espresso la sua frustrazione per ciò che considera un uso distorto del sistema giudiziario per fini politici.

“Sono stato incriminato quattro volte… tutto a causa del fatto che sono in politica”, ha sottolineato Trump, evidenziando la sua convinzione di essere oggetto di persecuzioni legali motivate da ragioni politiche.

Questo articolo riassume l’intervista di Donald Trump a Fox News in South Carolina, in cui ha affrontato temi delicati come la morte di Alexei Navalny e le accuse di persecuzione politica a suo carico, offrendo uno sguardo alla sua prospettiva su questi argomenti controversi.

